Prefeitura de Garanhuns será investigada no MPF por compra de alimentos

O Ministério Público Federal (MPF) em Pernambuco abriu inquérito para investigar a Prefeitura de Garanhuns.

O objeto, segundo o MPF, é "apurar irregularidade na aplicação dos recursos repassados pelo PNAE ao município de Garanhuns-PE, durante o exercício de 2021".

A investigação focará na "aquisição de alimentos com data de validade próxima ao vencimento", segundo os autos do inquérito.

O inquérito será presidido pela procuradora do MPF, Polidera Medeiros.

A portaria de instauração do inquérito foi assinada em 26 de outubro.

Fica aberto o espaço à Prefeitura de Garanhuns, caso queira prestar esclarecimentos.

Nota oficial

A Secretaria de Educação de Garanhuns informa que não foi notificada oficialmente sobre a denúncia em questão. No entanto, a Secretaria reforça o compromisso em fornecer todas as informações necessárias para esclarecer qualquer dúvida do Ministério Público Federal.

A Secretaria de Educação mantém a transparência em todas as ações. A pasta deixa claro que todos os recursos advindos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) são utilizados de acordo com os procedimentos estabelecidos e de forma responsável.

Atenciosamente, Secretaria De Educação de Garanhuns