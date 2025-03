Rodovias: governo de Pernambuco promete uma nova Estrada de Aldeia arborizada e com ciclovia. Serão investidos R$ 112,7 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A restauração da PE-027, mais conhecida como Estrada de Aldeia e uma das rodovias da Região Metropolitana do Recife que mais sofrem com a degradação - o que aumenta a sinistralidade da via -, será uma espécie de ‘humanização’ da rodovia. Pelo menos é o que promete o governo de Pernambuco com o lançamento, nesta sexta-feira (21/3), do edital de licitação para as obras da estrada que vão totalizar um investimento de R$ 112,7 milhões.

A promessa da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), responsável pela restauração via Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), é a construção de uma “nova Estrada de Aldeia”, verde, arborizada e com ciclovia. “O projeto da nova Estrada de Aldeia foi construído levando em consideração as demandas propostas por movimentos ambientais. Leva em conta pré-requisitos de acessibilidade e paisagismo, com o plantio de árvores e outras espécies de vegetação. Também terá ciclovia e drenagem urbana”, garante o Estado.

A ciclovia para ciclistas será implantada num trecho de 14,6 quilômetros, ou seja, em aproximadamente metade da extensão do trecho pavimentado da PE-027, com quase 30 quilômetros.



De fato, há anos moradores da região defendem uma restauração da PE-027 que vá além da requalificação do pavimento e implantação de acostamentos, que em muitos trechos não existe mais. Os movimentos pedem a urbanização da Estrada de Aldeia para que ela seja transformada numa espécie de avenida urbana, com redução de velocidade e mais segurança para pedestres e ciclistas. Um projeto chamado “Estrada Parque de Aldeia” chegou a ser criado pelo Fórum Socioambiental de Aldeia, ainda em 2017.

ENTENDA A OBRA DE RESTAURAÇÃO DA PE-027

A restauração da PE-027 integra um pacote de intervenções em rodovias estaduais executado pelo programa PE na Estrada e, segundo o Estado, beneficiará diretamente 500 mil pessoas nos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe, Paudalho e São Lourenço da Mata.

As obras vão abranger o trecho que vai da entrada da PE-005, em Camaragibe, até o km 28,72, no fim da pista pavimentada. O prazo de execução é de 720 dias a partir da ordem de serviço, que vai recuperar as condições estruturais e funcionais da rodovia (pavimento, acostamento, curvas) para promover mais segurança viária.

“Para além da mobilidade, a restauração da PE-027 será um impulso para o desenvolvimento da região. A obra atende a uma demanda crescente da população e garantirá mais segurança viária. Com o crescimento populacional e a expansão de empreendimentos em Aldeia, essa restauração será fundamental para melhorar a logística e incentivar novos negócios”, destacou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Diogo Bezerra.

UMA ESTRADA DE ALDEIA PARA AS PESSOAS: CONHEÇA A ANTIGA PROPOSTA DE VIA PARQUE PARA A RODOVIA

O projeto chamado “Estrada Parque de Aldeia" foi criado pelo arquiteto urbanista César Barros para o Fórum Socioambiental de Aldeia ainda em 2017, mas até hoje não virou realidade. Passou de mão em mão, entre políticos e gestores públicos, sem que fosse viabilizado.

A rodovia ganharia ciclovias, calçadas, travessias elevadas e seguras para os pedestres, além de paisagismo ao longo dos 20 primeiros e mais urbanos quilômetros da via.

A ideia do projeto seria aproveitar o espaço existente na Estrada de Aldeia, sem prever desapropriações - o que encareceria demais a requalificação -, para humanizá-la. Por isso, em locais com menos espaço a ciclovia seria compartilhada com os pedestres. Haveria calçadas de um lado ou de outro. Em todo o percurso, haveria algum tipo de paisagismo, até como proteção mínima para as bicicletas.

Confira a proposta da Estrada Parque de Aldeia:

O projeto também enfrentaria problemas com a invasão da faixa de domínio da rodovia por condomínios e grandes estabelecimentos comerciais. Seria necessária a retirada de muros e cercas. Nos trechos com recuo, seria implantada calçadas, ciclovias, área para cavalgada e paisagismo. Onde não houvesse recuo devido às invasões, o projeto se adaptaria ao espaço existente.



Nesta sexta-feira (21/2), a gestão estadual também publicou o edital de licitação para a contratação de empresa de engenharia responsável pela restauração e melhoramento da PE-073, em Rio Formoso, na Mata Sul do Estado.