17 vagas de emprego estão abertas em lojas do Shopping Recife

Vagas de emprego estão abertas em lojas do Shopping Recife, nesta quarta-feira (08). As vagas variam de cargo e exigem o 2° grau completo.

A maioria das oportunidades estão destinadas para a Cake & Bake, mas lojas como Puket e o Bonaparte também estão procurando candidatos.

Vagas de emprego

Confira as vagas disponíveis em cada estabelecimento:

Cake & Bake

Atendente: 4 vagas



Auxiliar de cozinha: 3 vagas



Confeiteiro (a): 3 vagas



Garçon: 3 vagas



Marketing: 1 vaga

Bonaparte

Auxiliar de cozinha: 2 vagas

Puket

Vendedor (a): 1 vaga

Cada cargo exige determinado conhecimento na área, priorizando candidatos com experiências prévias. No site do Shopping Recife, onde as vagas foram divulgadas, nenhuma informação salarial foi divulgada.

Como se candidatar?

Para se candidatar nas vagas disponíveis, é necessário acessar o site do Shopping Recife (https://www.shoppingrecife.com.br/oportunidades) e buscar o cargo ou estabelecimento desejado.

Na descrição de cada oportunidade, os candidatos devem entrar em contato com os devidos números e endereço de e-mail informados.