Concurso público de Olinda: prefeitura abre mais de 300 vagas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Confira informações sobre o concurso público de Olinda com mais de 300 vagas abertas

A Prefeitura de Olinda divulgou o concurso público com mais de 300 vagas efetivas abertas para cargos de servidores na administração municipal.

A informação foi anunciada no Diário Oficial do município e com documento assinado pelo prefeito professor Lupécio. Confira mais informações sobre o concurso:



Concurso público da Prefeitura de Olinda

As oportunidades ofertadas estão nos quadros das seguintes secretarias:

Desenvolvimento Social e Direitos Humanos;

Patrimônio e Cultura;

Obras;

Meio Ambiente e Planejamento Urbano;

Gestão de Pessoas e Administração;

Saúde e Gestão Urbana.

A quantidade exatas das vagas para o concurso público não foram divulgadas, mas, foi confirmado mais de 300 oportunidades.

“Um concurso público com mais de 300 vagas é de extrema importância para a nossa cidade. Primeiramente, ele cria oportunidades de emprego para os nossos cidadãos. Além disso, ele traz profissionais qualificados para o serviço público, o que pode melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Estou muito animado em dar início a esse processo", afirma o prefeito Professor Lupércio.

Até o momento, não há previsão de para divulgação do edital e data de inscrição.

Vídeo relacionado: ENEM DOS CONCURSOS: O QUE MUDA e COMO FUNCIONA o CONCURSO NACIONAL UNIFICADO