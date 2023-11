Mauro Cid diz que Michelle e Eduardo incentivavam Bolsonaro a dar golpe de estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) faziam parte de um conselho que incentivava Jair Bolsonaro (PL) a dar um golpe de Estado e não aceitar o resultado das Eleições 2022, segundo delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A informação foi publicada pelo UOL nesta sexta-feira (10).

De acordo com Cid, o grupo afirmava que Bolsonaro tinha apoio da população e de atiradores esportivos, conhecidos como CACs (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), para realizar uma tentativa de golpe.

No depoimento, Mauro Cid ainda falou que Bolsonaro não quis desmobilizar os manifestantes acampados em quartéis pelo Brasil, pois acreditava que algum indício de fraude nas urnas seria encontrado. Uma ala moderada de aliados, que incluía o filho Flávio, tentava fazer o ex-presidente mudar de ideia.

Cid afirmou à Polícia Federal que o entorno e Bolsonaro nunca encontrou qualquer prova de irregularidade nas eleições, embora tenha escalado auxiliares para tentar descobrir alguma vulnerabilidade.

O material da delação premiada atualmente está sob análise da equipe do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, na PGR (Procuradoria-Geral da República)

Em resposta ao UOL, a defesa de Jair e Michelle Bolsonaro classificou as acusações de "absurdas".



"As afirmações feitas por supostas fontes são absurdas e sem qualquer amparo na verdade e, via de efeito, em elementos de prova. Causa, a um só tempo, espécie e preocupação à defesa do ex-presidente Bolsonaro que tais falas surjam nestes termos e contrariem frontalmente as recentíssimas — ditas e reditas —, declarações do subprocurador da República, dr. Carlos Frederico, indicando que as declarações prestadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, a título de colaboração premiada, não apontavam qualquer elemento que pudesse implicar o ex-presidente nos fatos em apuração", afirmou o advogado Paulo Cunha Bueno.

Também em nota, Eduardo Bolsonaro disse que a delação já foi classificada como "fraca, inconsistente e sem elementos de provas" pelo subprocurador Carlos Frederico.

"Querer envolver meu nome nessa narrativa não passa de fantasia, devaneio. Se a oposição queria dar um golpe, pergunta-se, então, por que o ministro da Justiça tudo fez para que as imagens de seu ministério não se tornassem públicas?", afirmou.

