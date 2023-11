Raquel vai gastar R$ 26 milhões para concluir Ramal da Copa prometido pelo PSB para 2013

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sem alarde, o Governo do Estado está abrindo licitação para conclusão de trecho do ramal da Copa, entre o viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, perto do terminal integrado de Camaragibe.

A licitação está sendo conduzida pela Secretaria de Administração de Pernambuco.

O valor máximo aceitável da licitação ficou, segundo o edital, em R$ 26.935.988,34. O custo pode diminuir com a disputa entre as empresas interessadas.

A abertura da licitação ficou para 18 de dezembro.

O Ramal Cidade da Copa vai da Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, até a Arena de Pernambuco.

No projeto inicial apresentado pelo governo do Estado, a ideia era de que a via tivesse pista exclusiva de ônibus e duas de carro em cada sentido. O investimento inicial era de R$ 132 milhões.

Mesmo após duas gestões do ex-governador Eduardo Campos (2006-2014) e do ex-governador Paulo Câmara (2015-2022), a obra não foi concluída.