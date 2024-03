Bolsa Família mês de Março antecipado; veja lista de beneficiários premiados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pagamentos do Bolsa Família são conduzidos com base no Número de Identificação Social (NIS)

Iniciando na última sexta (15), os pagamentos do mês de março pelo programa Bolsa Família contemplam mais de 21 milhões de famílias em todo o país.

Este programa visa assistir financeiramente famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade econômica, fornecendo um auxílio mínimo de R$ 600.

Tradicionalmente, os pagamentos são conduzidos com base no Número de Identificação Social (NIS) de cada família.

Este número é atribuído no momento da inscrição no CadÚnico. No entanto, algumas famílias terão seus depósitos antecipados durante o mês de março.

Essa antecipação é destinada a municípios impactados por desastres naturais, onde o pagamento ocorre de uma só vez.

Para as demais localidades, os pagamentos seguem o calendário estabelecido pelo Governo Federal.

A distribuição dos recursos é realizada através da conta poupança digital do Caixa Tem. Para acessar os valores, as famílias devem baixar o aplicativo.

Além disso, a plataforma possibilita o pagamento de contas, transferências e até mesmo saques em espécie do benefício.



Bolsa Família Março



Veja o calendário completo do Bolsa Família do mês de março:

NIS final 1: 15 de março;



NIS final 2: 18 de março;



NIS final 3: 19 de março;



NIS final 4: 20 de março;



NIS final 5: 21 de março;



NIS final 6: 22 de março;



NIS final 7: 25 de março;



NIS final 8: 26 de março;



NIS final 9: 27 de março;



NIS final 0: 28 de março.

Veja as cidades onde o Bolsa Família foi antecipado

Acre: Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro Do Sul, Epitaciolândia, Feijo, Jordao, Mancio Lima, Marechal Thaumaturgo Plácido De Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa Do Purus, Sena Madureira, Tarauacá, Xapuri, Manoel Urbano e Rodrigues Alves;



Bahia: Anagé, Caem, Cansanção, Cocos, Contendas Do Sincora, Coronel Joao Sá, Cotegipe Cravolandia, Dario Meira, Ibicui, Iguaí, Itaju Da Colônia, Lagoa Real, Lajedinho Lajedo Do Tabocal, Medeiros Neto, Mirangaba, Monte Santo, Mortugaba, Mucuge, Muquem De São Francisco, Mutuípe, Nova Canaã, Paratinga, Pintadas, Presidente Jânio Quadras, Quijingue, Rafael Jambeiro, Remanso, São Miguel Das Matas, Saubara, Serra Preta, Tanquinho, Tremedal, Tucano, Ubaíra, Valente, Wagner e Wanderley;



Ceará: Arneiroz, Caninde, Catunda, Caucaia, Cedro, Crateus, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Mombaca, Monsenhor Tabosa, Parambu, Pereiro, Tabuleiro Do Norte e Taua;



Espírito Santo: Ibatiba;



Rio Grande do Sul: Cruzeiro do Sul, Erechim, Guaíba, Hulha Negra, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa Sete, São Vicente do Sul, Torres, Canela, Cachoeirinha, Agudo, Bom Retiro Do Sul, Campo Bom, Colinas, Cruz Alta, Dezesseis De Novembro, Eldorado Do Sul, Estrela, Lajeado, Muçum, Panambi, Pantano Grande, Parobe, Restinga Seca, Santa Maria, Santo Angelo, Santo Expedito Do Sul, Tabai, Teutonia Venancio Aires e Veranopolis;



Sergipe: Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto;



São Paulo: Embu-Guaçu, Sorocaba e São Paulo;



Rio de Janeiro: Belford Roxo, Duque De Caxias, Japeri, Mesquita Mendes, São João De Meriti, Nova Iguaçu, Queimados e Barra Do Piraí;



Paraná: Antonina, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Guaratuba Ivaipora, Matinhos, Paranavaí, Pérola, Pontal do Paraná Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu e São João do Ivaí;



Roraima: Amajari, Alto Alegre Canta, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima e Uiramutã



Amapá: Macapá.

Regras do Bolsa Família