Deputado Delegado da Cunha é acusado de agredir e ameaçar ex-mulher

O deputado federal Carlos Alberto da Cunha (PP-SP), mais conhecido como "Delegado da Cunha", é acusado de agredir a ex-companheira Betina Grusiecki em 2023.

A própria ex-mulher do parlamentar gravou um vídeo em que mostra o Delegado da Cunha a insultar e ameaçar Betina.

Com 46 anos, o deputado Delegado da Cunha virou réu por violência doméstica contra a ex-companheira, que tem 28 anos.

Para justiça, a ex-companheira do deputado Delegado da Cunha afirmou que o político tentou sufocá-la e bateu sua cabeça em direção à parede. A denúncia no Ministério Público é de ameaça, agressão e danos materiais.

VÍDEO MOSTRA AMEAÇAS DO DELEGADO DA CUNHA

A acusação de violência doméstica ainda será julgada. No domingo (17), o Fantástico exibiu um vídeo gravado por Betina, em que Delegado da Cunha insulta e ameaça a companheira de morte. No áudio também é possível ouvir a mulher com a respiração ofegante e pedindo para que o deputado a solte.

Nos resultados de perícia do Instituto Médico Legal (IML), mostraram-se escoriações no couro cabeludo e lesões corporais leves no corpo de Betina.

O Delegado da Cunha foi eleito deputado federal após se popularizar nas redes sociais com vídeos de operações na polícia.