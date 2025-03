Azul inicia venda de passagens de Recife para Madri e para Assunção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Azul Linhas Aéreas anunciou, nesta quinta-feira (20), o início das vendas de passagens para dois novos destinos internacionais partindo do Recife: Madri, na Espanha, e Assunção, no Paraguai.

A rota para a capital espanhola será regular e terá início em junho, operada por aeronaves com capacidade para 267 passageiros. Já o voo para Assunção será sazonal, retomado a partir de julho após o bom resultado da operação no ano anterior.

De acordo com a Azul, a ligação direta entre Recife e Madri representa uma nova opção de conectividade entre o Brasil e a Europa, fortalecendo a malha aérea internacional da companhia. Além de atender à demanda de passageiros brasileiros e espanhóis, o voo amplia as possibilidades para o turismo e os negócios em Pernambuco.

"Somos o principal hub da Azul no Nordeste. Com esse novo voo para Madri, ampliamos não apenas as opções de destinos, mas também fortalecemos as conexões internacionais, abrindo novas oportunidades para o turismo e os negócios em Pernambuco", afirmou Eduardo Loyo, presidente da Empresa Pernambucana de Turismo (Empetur).

A escolha do Recife como ponto de partida para essas novas operações levou em conta sua posição estratégica na aviação. O Aeroporto Internacional dos Guararapes já opera 46 rotas, tanto domésticas quanto internacionais. Em 2024, foram registradas mais de 29 mil decolagens, com um total de 3,8 milhões de assentos ofertados.

Segundo César Grandolfo, gerente de Relações Institucionais da Azul, a capital pernambucana atende a todos os critérios de conectividade necessários para o lançamento da nova rota. "Recife tem uma importância estratégica por ser um dos principais centros de conectividade do Nordeste brasileiro. Pernambuco possui grande influência regional e oferece aos clientes uma nova porta de entrada para a Europa de forma ágil e eficiente", destacou.

A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, também ressaltou a relevância da iniciativa para o Estado. "A Azul Linhas Aéreas já conecta Recife a diversos destinos internacionais. A inclusão de Madri em sua malha aérea reforça ainda mais a importância do nosso aeroporto, consolidando a posição de Pernambuco no cenário internacional", afirmou.

Recife-Assunção: retomada de operação sazonal

A retomada da operação sazonal do voo Recife-Assunção será realizada a partir de 3 de julho. A decisão foi motivada pelo sucesso da operação entre dezembro de 2024 e fevereiro deste ano, que registrou alta demanda de turistas brasileiros e paraguaios.

"O retorno da rota atende a uma demanda vista na operação do final do ano, tanto de turistas paraguaios quanto brasileiros. Esperamos ver um aumento no número de visitantes e maior circulação de pessoas, mercadorias e novos negócios entre os dois países", concluiu Grandolfo.

Confira abaixo os dias e horários dos voos para Madri:

Lista com dias e horários dos voos para Madri e Assunção - DIVULGA��O / AZUL

