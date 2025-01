Habitação: conheça as cidades com mais contratações do Minha Casa, Minha Vida em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O estado de Pernambuco acumulou, até o fim de dezembro de 2024, 46.014 contratações de unidades habitacionais desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida pelo Governo Federal, em 2023.



O programa fechou 2024 em alta em todo o País. Superou em 25% a meta estabelecida para até 31 de dezembro do ano passado, que era chegar a um milhão de contratos. Levando-se em conta todas as modalidades, já são 1,268 milhão de residências contratadas. A meta é chegar a 2 milhões até o fim de 2026.



MUNICÍPIOS COM MAIS CONTRATAÇÕES

Em Pernambuco, há registro de contratações de unidades habitacionais em 151 dos 185 municípios do Estado. Paulista lidera o número de contratos entre as cidades pernambucanas, com 6.056. Na sequência das cidades que mais contrataram unidades no Estado estão Caruaru (5.158), Recife (4.657), Jaboatão dos Guararapes (3.293) e Petrolina (3.242).



CONTRATOS VIA FGTS

Em Pernambuco, a maior parte das contratações foi realizada na modalidade FGTS, uma operação de financiamento do programa com recursos do FGTS, destinada a famílias residentes em áreas urbanas com renda mensal bruta de até R$ 8 mil. Nesta categoria foram realizadas, até o final do ano passado, 36.261 contratações no estado.



“Nós avançamos muito no programa que, além de realizar o sonho da casa própria, gera emprego, renda e desenvolve o país”, disse o ministro das Cidades, Jader Filho. Mais da metade (53%) dos lançamentos do setor imobiliário no país no último trimestre de 2024 foram movimentados pelo programa.

"Nós temos para 2025 um orçamento recorde. São quase R$ 140 bilhões para prover casa própria e financiamento. Estamos fazendo um trabalho forte de retomada de obras paralisadas e facilitamos o acesso ao crédito", explicou Augusto Rabello, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades. "Fechamos 2024 com cerca de 38 mil entregas e quase 50 mil obras retomadas. Da meta combinada com o presidente Lula, de 2 milhões de contratações até o fim de 2026, já passamos da metade. É um cenário promissor. Vamos ver literalmente pelo Brasil inteiro casa nova chegando", ressaltou o ministro.