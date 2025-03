Pernambuco lança licitações da Barragem Engenho Pereira e do Sistema Adutor de Negreiros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) publicou no Diário Oficial do Estado quatro licitações com foco na segurança hídrica de municípios pernambucanos. As propostas somam R$ 209,6 milhões para benefício de 566 mil pessoas e estão inseridas em um pacote de 18 licitações lançado nos últimos três meses, que pode chegar a R$ 1 bilhão quando somado a outros investimentos agregados, como aquisição de equipamentos, desapropriações e prestação de outros serviços complementares.

Os certames, autorizados pelo Governo do Estado por meio do Programa Águas de Pernambuco, incluem grandes intervenções como a construção da Barragem Engenho Pereira, em Moreno, no Grande Recife; o Sistema Adutor de Negreiros (para o transporte da água captada do Rio São Francisco e abastecimento do município de Salgueiro, no Sertão); a implantação do Novo Sistema Produtor Araçoiaba e Complexo Prisional e um novo trecho da Adutora do Agreste (que vai beneficiar a cidade de Lajedo).

"Por meio do Águas de Pernambuco nós estamos investindo R$ 6,1 bilhões para garantir a segurança hídrica e o saneamento básico em cada canto do nosso Estado. E parte desse investimento será aplicado agora, com esses editais que estamos lançando para contemplar obras que há tantos anos eram sonhadas pela população, como o Sistema Adutor de Negreiros, que vai levar mais água para o Sertão, e a Barragem Engenho Pereira, que vai ajudar no abastecimento e a minimizar as cheias que já prejudicaram tanto as cidades de Jaboatão dos Guararapes e Moreno", destacou a governadora em exercício Priscila Krause.

Segundo o presidente da Compesa, Alex Campos, a expectativa é que as obras que estão sendo licitadas agora comecem no início do segundo semestre. “Esses investimentos foram traçados pelo programa Águas de Pernambuco e a equipe qualificada de projetos da Compesa empenhou esforços para publicar as licitações visando a celeridade das obras”, destacou.

As iniciativas estão incluídas em um montante com 18 licitações que vêm sendo lançadas pela Compesa desde dezembro do ano passado. Esse conjunto contempla ações para melhoria do abastecimento de água e esgotamento sanitário que vão beneficiar 3,6 milhões de pessoas.

Parte do pacote total de propostas já está em processo licitatório, como as novas estações compactas de tratamento de água com tecnologia de ultrafiltração e os sistemas de esgotamento sanitário para Boa Viagem, no Recife, e Alto do Moura, em Caruaru. Todos os investimentos estão atrelados aos eixos Segurança Hídrica; Abastecimento de Água; e Coleta e Tratamento de Esgoto do Águas de Pernambuco.

"A captação e transporte de água do São Francisco, seja para o Sertão, como será o caso da Adutora de Negreiros, seja para o Agreste, representam a solução mais sustentável para a nossa população do semiárido. Por outro lado, a Barragem Engenho Pereira, indispensável para complementar o abastecimento de água em Moreno e Jaboatão, ao mesmo tempo terá função importante no controle de cheias”, pontuou o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento, Almir Cirilo.

Lista completa das licitações publicadas

Implantação da Adutora do Agreste (Lote 5D)

Execução de 19 km de adutora em ferro fundido no diâmetro 900mm às margens da rodovia PE-180 com o objetivo de abastecer com água do Rio São Francisco os habitantes da cidade de Lajedo.

População beneficiada: 60 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 22 milhões.

Implantação da Adutora de Negreiros

O projeto consiste na implantação de um sistema adutor de água bruta com capacidade de transportar uma vazão de 500 l/s de água captada do Rio São Francisco, em Salgueiro. A captação ocorrerá na barragem de Negreiros e a vazão transportada será entregue no Stand Pipe 2 (Alto do Engenheiro) do Sistema Adutor do Oeste.

População beneficiada: 350 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 83 milhões.

Construção da Barragem Engenho Pereira

A barragem sobre o Rio Jaboatão foi projetada visando o represamento de 45.650.000 m³, com a finalidade de contenção de cheias e reforço no abastecimento de água de Moreno e Jaboatão dos Guararapes.

População beneficiada: 135 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 89 milhões.

Implantação do Novo Sistema Produtor Araçoiaba e Complexo Prisional

A obra consiste na implantação de derivação na adutora Arataca II, construção de ETA, elevatória e no assentamento de aproximadamente 18 km de adutoras. Com o incremento de produção de 45 l/s, a obra garantirá segurança hídrica para o município, eliminando o rodízio de Araçoiaba, além do atendimento aos novos presídios.