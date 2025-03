Ao vivo: Vitória x Sport na TV Jornal, pela Copa do Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sport chega a Salvador embalado na liderança do Grupo A, com 12 pontos conquistados, e busca manter a boa fase no campeonato nordestino

COPA DO NORDESTE

Nesta quarta-feira (19), Vitória e Sport medem forças pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, em um duelo crucial que vale a liderança do Grupo A. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Barradão, em Salvador-BA.

A TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, garante a transmissão ao vivo e gratuita, levando todos os lances e a emoção do clássico para dentro de sua casa.

AO VIVO VITÓRIA X SPORT NA TELA DA TV JORNAL:

Sport defende a liderança

O Sport chega a Salvador embalado pela liderança do Grupo A, com 12 pontos conquistados. Após uma vitória expressiva sobre o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, o Leão da Ilha busca manter a boa fase e consolidar sua posição na tabela.

Vale lembrar, também, que o Leão da Ilha já garantiu a classificação para a próxima fase, aguardando apenas saber qual será o adversário do Grupo B que irá enfrentar no mata-mata.

O Vitória, por sua vez, ocupa a vice-liderança do Grupo A com 11 pontos e tem a chance de assumir a liderança jogando em casa, com o apoio de sua torcida.

A equipe baiana, no entanto, vem de uma derrota para o Bahia no Campeonato Baiano e precisa se reabilitar para não perder terreno na Copa do Nordeste.