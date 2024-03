Pontes do Recife seguem em obras e com conclusões incertas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pedestres, ciclistas, passageiros de ônibus e motoristas de carros terão que esperar ainda um bom tempo para ver as obras de importantes pontes da cidade, principalmente as localizadas no Centro, serem concluídas. É o caso das Pontes 12 de Setembro - conhecida popularmente como Ponte Giratória - e da Ponte Princesa Isabel, que já estão sob intervenção há mais de um ano.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Recife, a recuperação estrutural da Ponte Princesa Isabel deverá ser finalizada apenas no fim de 2024. A previsão inicial era em junho. Construída em 1863 e projetada pelo francês Louis Léger Vauthier - mesmo projetista do Teatro de Santa Isabel e do Mercado de São José -, a Ponte Princesa Isabel começou a ser requalificada em dezembro de 2022 e contou com um orçamento de R$ 10,6 milhões.

Além da recuperação do tabuleiro da ponte, o projeto prevê a recuperação do guarda-corpo, substituição de 90 aparelhos de apoio, recuperação das vigas e lajes, chegando a um total de 9.333,17 m² de área recuperada e reforçada, dentre outras intervenções.

PEDESTRES E CICLISTAS PREJUDICADOS. CARROS, POR ENQUANTO, NÃO

Ponte Princesa Isabel, no Centro da cidade - GUGA MATOS/JC IMAGEM Revitalização da Ponte Princesa Isabel deve ser finalizada em 2024 - Fotos: Rodolfo Loepert/Prefeitura do Recife

A interdição da Ponte Princesa Isabel tem afetado muito a circulação de pedestres e ciclistas porque a obra se estendeu para quase toda a calçada e a prefeitura optou por não abrir espaço no viário. Mas a previsão é de que a área bloqueada seja ampliada em breve, o que deverá impactar na circulação de veículos e piorar ainda mais a mobilidade ativa.

PONTE GIRATÓRIA AINDA COM PROBLEMAS ESTRUTURAIS SOB ANÁLISE

Já a Ponte Giratória, interditada parcialmente desde outubro de 2023 e depois completamente fechada ao tráfego de veículos e até de pedestres, segue sem uma previsão porque os ensaios das patologias da estrutura da ponte seguem.

A intervenção na Ponte Giratória teve início em 2022. A via liga o Bairro de São José ao Bairro do Recife - JAILTON JR./JC IMAGEM PONTE GIRATÓRIA MUDANÇA DO TRÂNSITO NO CENTRO DO RECIFE, INTERDIÇÃO DESVIO - JAILTON JR./JC IMAGEM

Segundo Marília Dantas, secretária de Infraestrutura do Recife, serão necessários ainda mais dois meses para que os últimos ensaios sejam concluídos. “E, só a partir deles, esperamos saber qual a dimensão da solução que teremos que adotar. Infelizmente, o problema era maior do que esperávamos quando iniciamos a requalificação da ponte”, explicou.

A intervenção na Ponte Giratória teve início em 2022. A via liga o Bairro de São José ao Bairro do Recife, conectando a Avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega ao Cais de Santa Rita. O investimento inicial na recuperação da estrutura é de R$ 9,4 milhões e os principais serviços foram executados na parte inferior do tabuleiro da ponte, com a remoção da camada de nata de cimento, de modo a garantir a aderência do concreto de recomposição da seção estrutural, ancoragem da tela soldada em aço e posterior aplicação de revestimento de concreto projetado para recomposição da seção da célula/laje.

PONTE IPUTINGA-MONTEIRO COM ENTREGA ATRASADA

O mesmo vale para a Ponte Iputinga-Monteiro (batizada de Engenheiro Jaime Gusmão), na Zona Norte do Recife, obra polêmica na cidade, que se arrastou por anos e foi viabilizada na gestão do prefeito João Campos (PSB). A previsão da prefeitura, anunciada várias vezes pelo próprio gestor municipal, era janeiro deste ano, mas os entraves para a conexão da ponte com o novo sistema viário seguem.

A Ponte Iputinga-Monteiro interliga os bairros da Iputinga e do Monteiro, sobre o Rio Capibaribe, e ficou paralisada por mais de sete anos. O investimento total é de R$ 40 milhões.

Os dois lados da ponte, conectando as regiões Oeste e Norte do Recife, já estão ligados. Embora João Campos tenha afirmado nas redes sociais que a ponte começará a ser utilizada no início de 2024, a prefeitura informou oficialmente que a liberação para uso da população seria no primeiro semestre, sem definir o mês.

A construção da ponte consumiu R$ 43,5 milhões e deve ser concluída, de acordo com o prazo atual do contrato, no próximo dia 30 de dezembro. Já a obra do sistema viário tem um valor inicial contratado de R$ 45,7 milhões e o prazo de execução vai até o dia 17 de junho de 2024 - Phillipe Jonathan/Divulgação





PREFEITURA DO RECIFE CONTESTA ATRASO

A Prefeitura do Recife negou oficialmente que as obras da Ponte Engenheiro Jaime Gusmão estejam atrasadas. Garantiu que a ligação, que cruzará o Rio Capibaribe para interligar os bairros da Iputinga e do Monteiro, beneficiando diretamente cerca de 60 mil pessoas, segue com as obras avançadas e sem atrasos no cronograma.

“A etapa principal dos trabalhos foi finalizada em dezembro. Nesta fase, foram feitas as fundações, os pilares e o tabuleiro da ponte, executado através do método de balanços sucessivos - no trabalho, são colocadas peças pré-moldadas que ficam sobre o rio, sem necessidade de sustentação. Também foram concluídas as implantações dos passeios, e guarda-corpos. Por fim, será realizado o asfaltamento e a ciclovia”, afirmou em nota enviada à Coluna Mobilidade.

E seguiu explicando: “Já a segunda etapa diz respeito à ligação da ponte com o solo, devendo ser entregue em abril deste ano - dentro do prazo previsto inicialmente. Nesta fase estão sendo feitos os serviços de terra armada (que permite a ligação da ponte com o solo) e o sistema viário da ponte, que ligará os bairros do Monteiro e da Iputinga”, finaliza.