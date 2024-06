Greve Ônibus SP: motoristas vão parar amanhã, 06/06? Veja decisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O SMTTRU-SP (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo) aprovou a greve de ônibus em São Paulo (SP) Assembleia realizada na segunda-feira (3).

A paralisação estava prevista para acontecer na sexta-feira, dia 7 de junho. No entanto, as negociações avançaram, e a greve foi suspensa até o dia 30 de junho.

As negociações foram realizadas a partir das 10h00 desta quinta-feira (6), e a decisão será enviada ao Tribunal em breve.

Recentemente, a Prefeitura de São Paulo, através do SPTrans e da Procuradoria Geral do Município (PGM), entrou com uma ação na Justiça para reivindicar:

A circulação de 100% da frota nos horários de pico ;

; E 80% ou mais da frota nos demais horários, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região distribuiu o processo.

“Há uma preocupação muito grande de que o judiciário aceite, pois não se pode deixar a população de São Paulo sem um serviço essencial”, considera o prefeito Ricardo Nunes (MDB)

Veja mais abaixo.

GREVE ÔNIBUS SP

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores afirma que mais de 4 mil trabalhadores participaram da tomada de decisão.

Entre as principais mudanças solicitadas estão:

Reajuste inflacionário de 3,69%;

Aumento real de 5%;

Melhoras no convênio de saúde e auxílio funeral;

Reposição das perdas salariais decorrentes da pandemia, de 2,46%.

A Prefeitura de São Paulo afirma respeitar a decisão da greve de ônibus, mas cobra a operação com frota mínima em horário de pico e o cumprimento da legislação, com o anúncio da greve sendo feito 72 horas antes.

"O Município reforça a necessidade de atendimento aos 7 milhões de passageiros dos ônibus para que não sejam prejudicados e informa que o efetivo da GCM estará de prontidão para eventuais ocorrências", informa a nota do órgão.

GREVE DE ÔNIBUS AMANHÃ SP

Conforme anuncia o SMTTRU-SP, a greve teria duração de 24 horas, com início à meia-noite da sexta-feira (7).

Junto a isso, a paralisação de todo o sistema de transporte público por ônibus. Entretanto, a greve está suspensa até o fim do mês de junho.

GREVE METRÔ SP

Na quarta-feira (5), o Sindicato realizou uma Assembleia por volta das 18h30, na Área de Lazer dos Metroviários de São Paulo.

Na reunião, a entidade recebeu uma proposta de reajuste salarial do Metrô de SP. Agora, os trabalhadores votam para decidir se haverá uma greve no dia 12 de junho ou se o acordo será aceito.