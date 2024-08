Uber: nova área de embarque para aplicativos no Aeroporto Internacional do Recife começa a operar. Confira as mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os passageiros dos aplicativos de transporte, como Uber e 99, ganharam um pouco mais de conforto para conseguir embarcar no Aeroporto Internacional do Recife. E os motoristas de app, menos aperreio. A Aena Brasil, gestora do terminal, resolveu, enfim, fazer mudanças que facilitassem o acesso e, principalmente, o encontro de motoristas de apps e clientes.

Agora, para sair do aeroporto, quem quer pegar um app deve encontrar o motorista na nova Área de Embarque Norte, para veículos, localizada no piso térreo, com acesso mais fácil pelas saídas A1 e A2 do terminal de passageiros.

A mudança começou a valer nesta terça-feira (30/7).

Até então, o embarque nos aplicativos era desestimulante para quem desembarcava no aeroporto - uma cultura de rivalidade com os taxistas da época em que a Uber e a 99 chegaram ao Brasil, ainda em 2015, e foi mantida no terminal.

Antes, a área para embarque nos apps ficava localizada no primeiro andar, na porta B5.

Para ordenar a nova Área de Embarque Norte para Veículos Particulares e de Aplicativo foi criado um local de espera para os carros, destinado apenas para buscar os passageiros. Depois de 15 minutos, será cobrada uma taxa de permanência. O objetivo da medida é evitar que o espaço seja usado como estacionamento.

MUDANÇAS TAMBÉM PARA CARROS PARTICULARES

As mudanças no ordenamento do tráfego de veículos promovidas pela Aena Brasil tem como objetivo, segundo a concessionária, melhorar o processo de embarque e desembarque de pessoas no terminal de passageiros. O ordenamento da nova área também é para os carros em geral. Por isso a definição de nova Área de Embarque Norte para Veículos Particulares e de Aplicativo.

O desembarque no terminal não mudou. Todos os veículos particulares e de aplicativos que chegam ao Aeroporto do Recife para deixar os passageiros continuam a se dirigir ao pavimento superior. Já os carros que vão buscar pessoas devem se dirigir ao piso térreo.

“A mudança é mais uma iniciativa da Aena para aperfeiçoar o serviço prestado aos passageiros e frequentadores do terminal, buscando sempre o melhor atendimento às pessoas. Os passageiros que forem tomar um carro não precisarão mais subir ao piso superior. Garantimos agilidade e promovemos um ordenamento de fluxo de veículos e pessoas no meio-fio”, afirma Diego Moretti, diretor do Aeroporto Internacional do Recife.

As mudanças se aplicam apenas a carros particulares e veículos de aplicativos. O ordenamento permanece o mesmo de antes para outros tipos de veículos, com áreas destinadas a táxis, ônibus e vans de turismo, órgãos públicos, locadoras de veículos e autoridades.



Aeroporto de Congonhas inaugura bolsão para carros de aplicativos, como Uber e 99

A concessionária Aena Brasil também inaugurou no início de julho um bolsão para motoristas por aplicativo no Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo. O espaço conta com um estacionamento com capacidade para 145 vagas e aceita apenas motoristas que comprovem que estão em filas para atendimento em aplicativos de transporte conveniados.

Ajustes na sinalização e criação de uma sala de espera no ponto de encontro com passageiros (que, no aeroporto, fica na área de desembarque dos voos), além de mudança de local dos pontos de parada de ônibus de companhias aéreas, também estão sendo feitos para melhorar o acesso e a partida do aeroporto.

"A gente espera que o passageiro que escolhe o aplicativo tenha uma experiência mais rápida e mais fácil. Mais fácil porque o ponto de encontro vai ser sinalizado, ele vai saber onde ele vai ter que ficar para esperar o carro, e mais rápida porque antes ele pegava um motorista que muitas vezes estava fora do sítio aeroportuário e o trânsito da cidade fazia com que esse motorista demorasse pra chegar aqui" diz Michel Cabral, gerente de gabinete do Aeroporto de Congonhas.