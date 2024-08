Uber: motoristas de aplicativo terão financiamento para carros elétricos no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os motoristas de aplicativo, como Uber e 99, terão mais facilidades para comprar um carro elétrico. A BYD, principal fabricante mundial de veículos de nova energia e baterias, e a plataforma Uber se uniram numa parceria estratégica de longo prazo para facilitar a aquisição de carros elétricos para os motoristas-parceiros.

O objetivo da montadora e da plataforma é colocar nas ruas 100 mil carros elétricos da BYD. E, para isso, oferecer aos motoristas acesso a preços e financiamentos especiais para quem for rodar na plataforma Uber. A parceria terá início na Europa e na América Latina e prevê, posteriormente, a expansão para o Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia.

Segundo a BYD, as duas empresas são líderes em veículos elétricos (VE) em suas respectivas categorias: a Uber possui a maior rede de VEs sob demanda no mundo, enquanto a BYD é líder global na produção de VEs.

“Trabalhando juntas, as empresas visam reduzir o custo para a compra de veículos elétricos para os motoristas da Uber, acelerando a adoção destes modelos na plataforma e transportando milhões de passageiros em viagens mais ecológicas”, diz o comunicado das duas empresas.

OFERTAS DE FINANCIAMENTO E DESCONTOS EM CARREGAMENTO

A parceria da BYD e Uber terá início na Europa e na América Latina e prevê, posteriormente, a expansão para o Oriente Médio, Austrália e Nova Zelândia - Divulgação

Para apoiar os motoristas na transição para veículos elétricos, os esforços conjuntos das empresas vão incluir descontos em carregamento, na manutenção de veículos ou em seguros, além de ofertas de financiamento e leasing, com base no que melhor atender aos motoristas em seus respectivos países.

As duas empresas também prometem colaborar no desenvolvimento de veículos autônomos da BYD a serem implantados na plataforma da Uber, que, como a maior plataforma de mobilidade compartilhada do mundo, está bem posicionada para levar a tecnologia de veículos autônomos em escala global.

A iniciativa surgiu porque, embora os motoristas da Uber estejam adotando veículos elétricos cinco vezes mais rápido do que os donos de carros particulares, pesquisas das empresas mostraram que o preço dos veículos elétricos e a disponibilidade de financiamento são as principais barreiras para a mudança de tecnologia.



“A Uber e a BYD compartilham o compromisso de inovar em direção a um mundo mais limpo e mais verde, e estou animado para trabalharmos juntos em direção a esse futuro”, disse Wang Chuanfu, Fundador e Presidente do Conselho de Administração da BYD.

"Quando um motorista da Uber faz a transição para um veículo elétrico, ele pode proporcionar até quatro vezes mais benefícios em termos de emissões em comparação a um motorista comum, simplesmente por estar na estrada por mais tempo. Muitos passageiros também nos dizem que a primeira experiência deles com um veículo elétrico foi numa viagem de Uber", diz Dara Khosrowshahi, CEO da Uber.