Corridas alteram trânsito na área central do Recife neste fim de semana; veja o que irá mudar

Circuito Sesc de Corridas ocorre no bairro do Recife, no sábado, e Circuito Pais e Filhos, do Colégio Madre de Deus, em Santo Amaro, no domingo

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estabelecerá esquemas especiais de trânsito para duas provas de corrida neste fim de semana na área central da cidade. No sábado (3), a partir das 17h30, ocorre a etapa Recife do Circuito Sesc de Corridas, com percursos de cinco e dez quilômetros.

A largada será na Avenida Rio Branco, passando por diversos pontos como a Avenida Cais do Apolo e a Ponte do Limoeiro, com o trajeto de dez quilômetros incluindo o Cais de Santa Rita e o Viaduto das Cinco Pontas.

No domingo (4), às 6h30, o Circuito Pais e Filhos do Colégio Madre de Deus terá início na rua da Aurora, seguindo pela Ponte do Limoeiro e Avenida Cais do Apolo, retornando ao ponto de partida. Os bloqueios de trânsito serão desfeitos conforme os corredores completam os percursos.

Para mais informações, a CTTU pode ser contatada pelo teleatendimento gratuito e 24 horas no número 0800.081.1078.