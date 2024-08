Interdição no trânsito: Avenida João de Barros, no Recife, será interditada para obras em viaduto. Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Obra será no fim de semana e afetará não só veículos, mas também pedestres e ciclistas. Será necessária para a manutenção do guarda-corpo do viaduto

A Avenida João de Barros, um dos principais corredores viários de ligação da Zona Norte com o Centro do Recife, terá um trecho interditado para a realização de obras no viaduto. A interdição, entretanto, será parcial em uma das pistas e totalmente na outra. Por isso, também afetará pedestres e ciclistas e deverá gerar retenções na circulação.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o fechamento será temporário e acontecerá no próximo fim de semana. Será sempre das 8h às 14h, no sábado (24/8) e no domingo (25).

ENTENDA A INTERDIÇÃO DA AVENIDA JOÃO DE BARROS

A interdição será parcial em uma das pistas e totalmente na outra - Foto: Reprodução/Google Street View

A Avenida João de Barros terá a pista no sentido subúrbio-Centro totalmente interditada. O desvio será pela pista local da Avenida Agamenon Magalhães. Os motoristas precisarão virar na Rua Dr. Bandeira Filho, ao lado do McDonald's, seguir pela Praça do Entroncamento, cruzar a Avenida Agamenon Magalhães e continuar pela Rua João Fernandes Vieira na direção do Centro.

Já a pista contrária, terá um fechamento parcial, afetando apenas uma faixa no sentido centro-subúrbio.

De acordo com a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), responsável pela obra, o serviço será para recuperação do guarda-corpo do viaduto, por isso o trecho será interditado não apenas para veículos, mas também para pedestres e ciclistas.