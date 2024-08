Trânsito: segurança viária será discutida, pela primeira vez, no 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A segurança viária será um dos temas abordados durante o 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acontece este ano no Recife, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, área central do Recife. É a primeira vez que a mortalidade no trânsito - que no Brasil mata 40 mil pessoas por ano e mutila outras 500 mil - é discutida no fórum.

O Jornal do Commercio estará presente na discussão com a participação da jornalista Roberta Soares, titular da Coluna Mobilidade, que abordará os impactos para a segurança viária e a saúde pública dos aplicativos de transporte remunerado de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto. No Grande Recife e em todo o País, os registros de quedas e colisões, com mortos e feridos, têm explodido desde que o serviço foi criado no Brasil, no fim de 2021.

Integrarão a mesma mesa de discussão, às 14h desta quinta-feira (15/8), na sala 204, o coordenador-geral de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Jeferson Almeida Morais, o gerente do OnStar Emergências da GM, Fernando Tabone, o diretor de regulação, fiscalização e gestão da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e a tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco, Steice Mavie de Oliveira.

A mediação do debate será realizada pelo técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Erivelton Pires. “O debate pretende mostrar a importância de realizarmos políticas efetivas de prevenção à mortalidade no trânsito no Brasil. O País é o 3º maior do mundo em número de mortos no trânsito e o problema vem se agravando, com aumento principalmente dos sinistros envolvendo motocicletas”, afirma o pesquisador.

Números do SAMU computados nos três primeiros meses deste ano confirmam: já são 2.492 atendimentos de ocupantes de motos na RMR, dos quais 1.469 foram no Recife - Guga Matos/JC Imagem

O debate na mesa sobre segurança no trânsito pretende ouvir dos profissionais, que representam o governo, a sociedade e as empresas, as possíveis soluções para reduzir o problema da mortandade e sinistralidade nas ruas, avenidas e estradas do Brasil. “Afinal, em alguns estados brasileiros ocorrem mais mortes no trânsito do que homicídios com armas de fogo, por exemplo”, destaca.

EVENTO DISCUTE A SEGURANÇA PÚBLICA NO PAÍS

O 18º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou ainda na terça-feira (13) e segue até esta quinta-feira. Desde a quarta, o evento foi aberto ao público. A programação conta com três conferências, com participações de especialistas internacionais, além de 48 mesas, com mais de 200 palestrantes do País.

Na quarta-feira, o ministro de Direitos Humanos e Cidadania e o secretário nacional de Segurança Pública participaram como convidados da conferência que discutiu os direitos humanos e a segurança pública no País.

Trânsito no Brasil mata 40 mil pessoas por ano e mutila outras 500 mil - REPRODUÇÃO

Temas como o enfrentamento aos roubos e furtos de celular no Brasil; 18 anos da Lei Maria da Penha; ações contra o tráfico de pessoas; e o papel do Fundo Nacional de Segurança Pública também estão sendo abordados no fórum.