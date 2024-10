Alunos de cursos EAD recebem o direito de recarregar 44 créditos no VEM Estudante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De acordo com o Consórcio de Transportes Metropolitano, os estudantes de cursos EAD passam a receber o direito de recargar o Cartão VEM Estudante

Alunos inscritos em cursos de Educação a Distância (EAD) agora podem fazer recarrega de 44 créditos para viagens mensais, em ônibus no Grande Recife, no Cartão VEM Estudante. O valor vigente da Tarifa Única atual é de R$ 4,10.

A medida foi anunciada pelo Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM), na manhã desta quinta-feira (26), assinada pelo diretor-presidente do consórcio, Matheus Freitas, na Portaria nº 191/2024, que entrou em vigor este mês.



Como os alunos EAD podem solicitar os 44 créditos no VEM Estudante?

Os alunos que mantiverem atividades curriculares educacionais adicionais poderão solicitar ao CTM recarga extra de créditos, mediante declaração pela instituição de ensino ao Consórcio com o aumento do número de créditos eletrônicos de até 52 viagens mensais.

“Com isso, buscamos sempre oferecer um serviço de qualidade para os nossos usuários e estamos ajudando a reduzir os custos com deslocamento e incentivando os estudos”, destacou Freitas.

Contato do VEM Estudante

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158.

Ou ainda pelo WhatsApp (9 9488-3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.

As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail ouvidoriapublica@granderecife.pe.gov.br ou pelos telefones 3182.5511/5518.