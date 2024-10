Morte de ciclista: estudante de engenharia morre após colisão entre bicicleta e moto no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma estudante de engenharia civil morreu na quinta-feira (26) após ser atropelada por um motoqueiro - segundo informações iniciais, de aplicativo de transporte - na Avenida Beira Rio, bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na última terça-feira (24), por volta das 15h. Segundo informações da família, Ana Gabriela Sena de Barros, 20 anos, estaria pedalando quando foi atingida por uma moto. A jovem teria caído e batido a cabeça no meio fio.

Em nota enviada ao JC, a CTTU (Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife) informou que recebeu o chamado por volta das 15h do dia 24, envolvendo um carro, uma moto e uma ciclista. "Ao chegar no local a ciclista já tinha sido socorrida pelo SAMU.", diz o texto.

Gabi, como era conhecida, foi levada ao Hospital da Restauração (HR), e depois encaminhada para uma unidade hospitalar da Unimed no Recife. Na quinta, foi confirmada a morte encefálica.

A estudante era natural de Juazeiro, na Bahia, e cursava o sexto período de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (POLI-UPE).

Três ciclistas mortos em duas semanas no Recife

Cidade do Recife tem acumulado em 2024 Ghost Bikes, as bikes brancas que simbolizam a morte de quem pedala - Divulgação Ciclistas estão entre as vítimas do trânsito assassino do Brasil. Dois morreram no Recife na segunda-feira (16/9) e uma terceira no dia 24/9 - Reprodução

Essa foi a terceira morte de ciclista por sinistro de trânsito (não se chama mais acidente) registrada no Recife em duas semanas. Na semana passada, dois ciclistas foram mortos quase na mesma hora, em dois locais diferentes na Zona Norte do Recife.

Os dois sinistros aconteceram na segunda-feira (16), por volta das 7h da manhã, na Praça da Convenção, em Beberibe, e na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, mais conhecido como Viaduto do Carrefour, na ligação entre os dois bairros.

As vítimas foram atingidas por motoristas do transporte público: um deles por um ônibus do sistema de transporte da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) e outro de um micro-ônibus do Sistema de Transporte Complementar do Recife (STCP).

As duas vítimas morreram no local, segundo informações de pessoas que tentaram socorrê-las.

POLI-UPE lamenta perda de estudante

Através de nota nas redes sociais, a universidade lamentou o ocorrido e cobrou as autoridades públicas por ciclofaixas mais seguras.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Ana Gabriela Sena de Barros, nossa querida aluna e graduanda em Engenharia Civil. Gabi sempre se destacou por sua energia, brilho e alegria, além de ser uma ciclista apaixonada.

Infelizmente, Gabi foi vítima de um trágico acidente enquanto pedalava, deixando uma lacuna irreparável nas vidas de todos os que com ela conviviam. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares, desejando força e conforto nesse momento tão difícil.

Além da tristeza pela perda, fazemos um apelo às autoridades para que olhem com mais cuidado para as condições de mobilidade e segurança nas ruas. Precisamos de ciclovias e ciclofaixas mais seguras para proteger a vida daqueles que, como Gabi, usam a bicicleta como meio de transporte e lazer."