Mortes no trânsito: mais dois ciclistas atropelados e mortos em ruas e rodovias do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pedalar pelas ruas e avenidas do Recife, de fato, está muito perigoso. Mais dois ciclistas foram atropelados e mortos num intervalo de quatro dias na Zona Norte da capital pernambucana, que em outubro teve outras três vítimas mortas no período de oito dias.

E, nos dois casos recentes, os motoristas dos veículos envolvidos nos atropelamentos - um caminhoneiro e um condutor de automóvel - fugiram dos locais, sem prestar socorro às vítimas.

O caso mais recente aconteceu na manhã desta sexta-feira (29/11), no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife. A ciclista Ielida Nascimento Silva, de apenas 24 anos, foi atropelada pelo condutor de um caminhão.

O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro e a ABNT) aconteceu na Rua Petronila Botelho, bem próximo ao Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Estádio do Arruda.

Segundo informações de testemunhas do atropelamento e de familiares da vítima, repassadas à TV Jornal, a ciclista residia em Chão de Estrelas, comunidade no bairro de Campina do Barreto, próximo ao Arruda, e estava indo para uma farmácia, quando foi atropelada.

CONDUTOR DO CAMINHÃO DEIXOU O LOCAL DO ATROPELAMENTO

Ciclista é atropelada e morta na Zona Norte do Recife - Gabriel Ferreira/JC

Ielida Nascimento Silva morreu na hora. A rua não tem qualquer segurança para quem pedala e ainda tem mão dupla de tráfego. Segundo testemunhas, o condutor do caminhão - que transportava galinhas - abandonou o veículo com os dois passageiros e deixou o local após o atropelamento.

Familiares da ciclista afirmaram ser comum os motoristas de caminhão passarem na via em velocidade, mesmo sabendo do intenso volume de ciclistas e pedestres circulando. “Tem dois ou três meses que houve uma colisão com um motoqueiro, do mesmo jeito. Eles dirigem sem respeitar ninguém e agora mataram a minha irmã”, criticou, aos prantos, a irmã de Ielida Nascimento, Kolzali Bispo.

CICLISTA ATROPELADO E MORTO NA BR-101, EM DOIS IRMÃOS

Mais dois ciclistas atropelados e mortos em ruas e rodovias do Recife - Gabriel Ferreira/JC Mais dois ciclistas atropelados e mortos em ruas e rodovias do Recife - Gabriel Ferreira/JC Ciclista é atropelada e morta na Zona Norte do Recife - Gabriel Ferreira/JC

Na segunda-feira (25), à tarde, um outro ciclista foi atropelado e morto na BR-101, na altura do bairro de Dois Irmãos, também na Zona Norte do Recife. O servidor público Marcelo Pimentel de Melo, 51 anos, diretor da 11ª Vara da Justiça do Trabalho, e integrante de grupos de pedal, foi atropelado e morto na hora.

Marcelo foi atropelado enquanto pedalava pela BR-101. Os detalhes do atropelamento são poucos e tudo leva a crer que o ciclista se desequilibrou num trecho de afunilamento da rodovia com a pista local, no sentido Norte-Sul, caindo na pista principal.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ameciclo (@ameciclo)

Marcelo Pimentel fazia parte de grupos de pedal e, após se afastar dos treinos por algum tempo, estaria retornando lentamente. Na segunda-feira, estaria fazendo mais um treino para melhorar o desempenho. Voltava para casa, na Várzea, Zona Oeste do Recife, quando foi atropelado.

MAIS UMA VEZ, VÍTIMA NÃO RECEBEU SOCORRO

Segundo amigos da vítima, informados por pessoas que teriam presenciado o atropelamento, um motoqueiro também se feriu na colisão. Há informações, inclusive, de que o ciclista teria sido atropelado por dois veículos, ao cair na pista principal da BR-101.

Os condutores, entretanto, fugiram do local do sinistro de trânsito sem prestar socorro ao ciclista. A bicicleta de Marcelo Pimentel estava intacta, o que reforça a versão de que ele caiu da bike antes de ser atropelado.

Segundo a Ameciclo (Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife) o trecho da BR-101 onde Marcelo Pimentel foi morto deveria ter uma ciclovia desde 2014, como previsto no Plano Diretor Cicloviário da RMR, mas que nunca saiu do papel.