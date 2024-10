Mortes no trânsito: protesto é realizado na Avenida Beira Rio, onde ciclista foi atropelada e morta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manifestantes instalam 'ghost bike' na Av. Beira Rio em homenagem à Ana Gabriela, ciclista que foi vítima de atropelamento no local que a levou à morte

Na noite desta sexta-feira (04), um grupo de manifestantes se reuniu na Avenida Beira Rio, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, em protesto pela morte da ciclista e estudante de engenharia civil Ana Gabriela Sena de Barros, de 20 anos.

O ato, realizado por volta das 20h30, foi marcado pela instalação de uma "ghost bike" no local onde a jovem foi atropelada, como forma de homenagem e também de alerta sobre os riscos enfrentados pelos ciclistas no trânsito.

Os manifestantes levaram levantaram a bandeira de mais segurança para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte nas vias da cidade.

A estudante foi vítima de um sinistro de trânsito (não é mais acidente que se define, segundo a ABNT) no último dia 24 de setembro, quando foi atropelada por um motoqueiro enquanto pedalava. Dois dias após o sinistro, em 26 de setembro, sua morte encefálica foi confirmada.

Natural de Juazeiro, Bahia, Gabi, como era chamada por amigos e familiares, cursava o sexto período de Engenharia Civil na Universidade de Pernambuco (UPE). Sua morte comoveu a comunidade acadêmica e a população recifense. Vale destacar que em três semanas, quatro ciclistas foram atropelados na Região Metropolitana do Recife.

O que é uma ghost bike?

Imagem: momento em que os manifestantes penduram a "ghost bike". - Cortesia

A ghost bike, ou bicicleta fantasma, é um memorial em homenagem a ciclistas que perderam a vida em sinistros de trânsito.

A instalação consiste em uma bicicleta pintada de branco, colocada no local do sinistro como forma de lembrar a vítima e chamar a atenção da sociedade para a necessidade de mais respeito e cuidado com os ciclistas nas ruas.

Essa prática, adotada em diversas cidades ao redor do mundo, visa não só homenagear as vítimas, mas também conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito.

Ana Gabriela

O sinistro de trânsito ocorreu na tarde de uma terça-feira, 24 de setembro, por volta das 15h, quando Ana Gabriela pedalava pela Avenida Beira Rio, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

Segundo informações da família, a jovem foi atropelada por um motoqueiro, o que a fez cair e bater a cabeça no meio-fio. Gabi foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada inicialmente ao Hospital da Restauração.

Posteriormente, foi transferida para uma unidade hospitalar da Unimed, mas, apesar dos esforços médicos, a estudante teve sua morte encefálica confirmada dois dias depois.