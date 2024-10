Ônibus elétrico começou a circular no Recife nesta sexta-feira (11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A iniciativa é do Governo de Pernambuco, que promete reduzir a emissão de poluentes e melhorar a mobilidade urbana na área central do Recife e Olinda

O Governo de Pernambuco começou, nesta sexta-feira (11), a testar, em caráter experimental e temporário um ônibus elétrico que fará o itinerário Marco Zero/Praça do Derby nos dias úteis e, no final de semana, a rota do Cais de Santa Rita a Olinda.



A iniciativa, que vai ficar em operação até o dia 3 de novembro, é uma parceria com a empresa Ankai do Brasil e o Consórcio Conorte.

O micro-ônibus é totalmente elétrico e comporta 35 pessoas, sendo 20 sentadas e cerca de 15 em pé.



Os testes do ônibus elétrico serão em duas rotas distintas: durante os dias úteis, o itinerário será entre Marco Zero e Praça do Derby, enquanto nos finais de semana o veículo irá do Cais de Santa Rita a Olinda.

Coordenador da ANTP fala da necessidade de regulamentar Uber e 99 Moto

Coordenador da ANTP fala da necessidade de regulamentar Uber e 99 Moto Pontes no Recife: Prefeitura divulga prazos e investimentos em obras

Pontes no Recife: Prefeitura divulga prazos e investimentos em obras Ciclista é atropelado por motorista de ônibus e morre no Recife Leia Também

Valor das tarifas

A tarifa para o percurso Marco Zero/Praça do Derby é de R$ 5,15 enquanto a rota que conecta Recife a Olinda custa R$ 7,70.

A passagens podem ser pagas com o cartão Vem Comum.

A ação é uma iniciativa do governo estadual em busca de alternativas sustentáveis aos veículos a Diesel.

A queima promovida por combustíveis fósseis é responsável pela emissão de gases poluentes prejudiciais à saúde.

Confira os itenerários

Itinerário Marco Zero - Derby (Dias úteis)

O trajeto entre Marco Zero e Praça do Derby inclui as seguintes ruas e avenidas:

Avenida Alfredo Lisboa



Avenida Militar



Cais do Apolo



Ponte Buarque de Macedo



Praça da República



Rua do Imperador Pedro II



Rua Siqueira Campos



Rua Cleto Campêlo



Avenida Guararapes



Ponte Duarte Coelho



Avenida Conde da Boa Vista



Rua Don Bosco



Avenida Governador Agamenon Magalhães (Via Local)



Rua Amauri de Medeiros



Rua Jener de Souza



Rua Henrique Dias



Avenida Governador Agamenon Magalhães (Via Local)



Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti



Avenida Conde da Boa Vista



Ponte Duarte Coelho



Avenida Guararapes



Avenida Dantas Barreto



Avenida Martins de Barros



PE-09



Terminal Cais de Santa Rita



Avenida Martins de Barros



Ponte Maurício de Nassau



Cais da Alfândega



Avenida Alfredo Lisboa

Itinerário Cais de Santa Rita a Olinda (Fins de semana)

Nos finais de semana, o trajeto entre Cais de Santa Rita e Olinda será realizado nos seguintes sentidos:

Sentido Recife - Olinda:

Cais de Santa Rita



Avenida Martins de Barros



Ponte Maurício de Nassau



Avenida Marquês de Olinda



Cais do Apolo



Avenida Militar



Ponte do Limoeiro



Avenida Norte



Praça Geral Abreu e Lima



Avenida Cruz Cabugá



Avenida Olinda



Avenida Sigismundo Gonçalves



Praça do Carmo

Sentido Olinda - Recife: