Pontes no Recife: Prefeitura divulga prazos e investimentos em obras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No Centro, obras da Ponte 12 de setembro, conhecida como Ponte Giratória, foram retomadas e há construção de novas pontes em outras áreas da cidade

A Prefeitura do Recife anunciou investimento em obras de recuperação e construção de pontes e pontilhões pela cidade. O total investido ultrapassa os R$ 160 milhões.

O montante inclui os serviços de recuperação das seguintes pontes:

Princesa Isabel;

Joaquim Cardozo;

Joana Bezerra;

12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória;

Além da implantação de um novo pontilhão cruzando a Avenida Agamenon Magalhães, na altura da Rua Amélia; e a construção das pontes Júlia Santiago, do Rio Morno e do Arruda, totalizando oito equipamentos.

Recuperação

Entre as intervenções mais aguardadas estão as obras de recuperação das pontes Princesa Isabel, Joaquim Cardozo, Joana Bezerra e 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória.

Tanto a Giratória, como a Princesa Isabel, estão em obras há quase dois anos.

De acordo com a prefeitura, essas melhorias fazem parte de um pacote de intervenções que visam garantir a durabilidade e a segurança dessas estruturas.

Ponte Princesa Isabel

A Prefeitura do Recife anunciou que a recuperação da Ponte Princesa Isabel, localizada no centro do Recife, está prevista para ser concluída em novembro deste ano.

O investimento destinado a essa obra é de aproximadamente R$ 10 milhões.

Ponte Joaquim Cardozo e Joana Bezerra

Com um investimento de R$ 7 milhões, as obras na Ponte Joaquim Cardozo foram iniciadas neste ano.

Já a Ponte Joana Bezerra, que conecta importantes vias da cidade, teve seu processo licitatório finalizado, e as obras devem começar no próximo mês, segundo a prefeitura. O investimento destinado a essa intervenção é de cerca de R$ 17 milhões.

Obras na Ponte Giratória entram em nova fase



Imagemda Ponte 12 de setembro, conhecida como Ponte Giratória, que liga o Cais de Santa Rita ao Bairro do Recife, interditada para obras. - JAILTON JR./JC IMAGEM

A recuperação da Ponte Giratória, que liga os bairros de São José e do Recife, entrou em uma nova fase, após a conclusão do processo licitatório.

As nova fase teve início em 30 de setembro e têm um prazo de 18 meses para serem finalizadas, com um investimento de R$ 14,3 milhões.

Havia incertezas sobre o tráfego de veículos na ponte após as obras. A prefeitura confirmou que a conclusão dos reparos, a ponte será liberada para pedestres e veículos, como antes.

“O objetivo da protensão externa é aumentar a capacidade de carga da estrutura, redistribuir esforços e reduzir as tensões nas áreas comprometidas, prolongando assim a vida útil da ponte e assegurando seu desempenho estrutural conforme as normas vigentes”, explica a secretária municipal de Infraestrutura e presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), Marília Dantas.

Devido à complexidade da obra, a ponte permanecerá interditada até a conclusão dos serviços.

Novas pontes em construção

Além das obras de recuperação, há construções de novas pontas em diversos pontos da cidade.

Pontilhão da Agamenon

Imagem: obras do Pontilhão da Agamenon, que tem entrega prevista para o mês de novembro. - Wagner Ramos/PCR

Outra obra é a do novo pontilhão que está sendo implantado na Avenida Agamenon Magalhães, na altura da Rua Amélia.

Com um investimento de cerca de R$ 3 milhões; a obra é feita numa parceria entre o Shopping Tacaruna, que paga e executa o pontilhão em concreto, e a Prefeitura do Recife, responsável pela pavimentação, iluminação, paisagismo, passeios e sinalização.

Ponte Júlia Santiago

Com previsão de conclusão em 2026, a Ponte Júlia Santiago, que ligará os bairros de Areias e Imbiribeira, será a maior ponte construída no Recife nos últimos 40 anos segundo a gestão da cidade.

A obra, que começou em outubro do ano passado, tem uma extensão de 2,3 quilômetros e está orçada em R$ 91 milhões.

Ponte do Arruda

Imagem: obras da Ponte do Arruda, que pretende gerar novas conexões viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos, Arruda, Água Fria e Beberibe. - Divulgação/PCR

Outra importante obra em andamento é a construção da Ponte do Arruda, que cruzará o canal do Arruda na Zona Norte, estabelecendo novas conexões viárias entre bairros como Campo Grande, Peixinhos e Água Fria.

O investimento total nessa intervenção é de R$ 13,8 milhões.

Ponte do Rio Morno

Imagem: obras da Ponte do Rio Morno, que pretende ligar os bairros de Beberibe e Dois Unidos. - Diego Nigro/ArquivoPCR

Na mesma região, a Ponte do Rio Morno está sendo construída para ligar os bairros de Beberibe e Dois Unidos.

A obra faz parte de um projeto para melhorar a mobilidade na Bacia do Rio Beberibe, com investimentos de R$ 5,3 milhões.

Entrega da ponte Iputinga-Monteiro

Em agosto deste ano, a prefeitura entregou a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, que conecta os bairros de Iputinga e Monteiro, cruzando o Rio Capibaribe.

A ponte cujo a obra durou cerca de 12 anos reduz em mais da metade o tempo de deslocamento que antes precisava ser feito por corredores de transporte já saturados da cidade, como a BR-101.