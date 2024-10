Engavetamento com seis veículos em Piedade causa transtornos no trânsito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um engavetamento envolvendo seis veículos causou transtornos no trânsito da Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na tarde desta segunda-feira (14).

O sinistro, que incluiu um micro-ônibus, que fazia a linha complementar Marcos Freire, um táxi e quatro carros de passeio, ocorreu próximo a um semáforo, gerando transtorno na via. O incidente não deixou vítimas.

Engavetamento

Segundo a Secretaria de Mobilidade e Ordem Pública do Jaboatão dos Guararapes, não há informação oficial de qual veículo teria iniciado o engavetamento.

Mas testemunhas que estavam no local afirmaram que o motorista do micro-ônibus teria perdido o controle do veículo ao se aproximar do semáforo.



Sem conseguir frear a tempo, ele colidiu com o carro à frente, desencadeando o engavetamento que envolveu os outros veículos já parados.

"A gente tomou um susto na primeira batida porque não sabia de onde vinha. Quando eu olhei o retrovisor, vi o ônibus. Soltei a marcha, mas o carro da frente não soltou, e começou a engavetar", relatou a condutora de um dos automóveis envolvidos no sinistro em entrevista à TV Jornal.

Ainda de acordo com essa motorista, o condutor do micro-ônibus tentou desviar o veículo para a calçada na tentativa de evitar o impacto, mas não teve sucesso, resultando no choque.

Danos

Apesar de não haver feridos, os danos materiais foram grandes. O taxista envolvido no engavetamento lamentou a situação, especialmente porque depende do veículo para trabalhar. “Provavelmente o carro deu perda total”, comentou o profissional.

Já o motorista do micro-ônibus, que estava sem passageiro afirmou à reportagem da TV Jornal que terá que solicitar outro automóvel à empresa responsável para retomar suas atividades.

Situação do trânsito

A Companhia de Trânsito de Jaboatão dos Guararapes foi acionada após o engavetamento. Agentes de trânsito estiveram no local para orientar os motoristas e controlar o fluxo, enquanto a perícia foi realizada.

Embora o trânsito tenha ficado lento na Avenida Bernardo Vieira de Melo, a situação está controlada. No momento de publicação desta matéria, o micro-ônibus já foi removido da via, e os reboques já foram acionados para retirada do restante dos veículos.

Ainda de acordo com a Secretaria de Mobilidade e Ordem Pública de Jaboatão, tanto o táxi, como o micro-ônibus, estavam com toda documentação regularizada. Veja a nota na íntegra:

"A Secretaria de Mobilidade e Ordem Pública do Jaboatão dos Guararapes informa que um micro-ônibus da linha complementar Marcos Freire se envolveu em um sinistro de trânsito, na Av. Bernardo Vieira de Melo, por volta das 15h, desta segunda-feira (14), juntamente com um táxi e outros quatro carros. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Agentes de trânsito estiveram no local e registraram várias versões diferentes do caso, não havendo entendimento de qual veículo teria sido responsável pelo engavetamento. O micro-ônibus e o táxi, bem como seus condutores, estavam com a documentação regularizada, mas os veículos foram retirados de circulação e precisarão passar por nova vistoria."