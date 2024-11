BR-232: nova ciclovia da BR-232 começa a ser implantada e provoca interdição da rodovia no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Equipamento estava previsto no projeto de alargamento da BR-232, iniciado ainda em 2021 e com previsão de ser concluído em março de 2025

A BR-232 voltou a sofrer interdições no trecho em obras para alargamento da rodovia, no Curado, Zona Oeste do Recife. Agora, a interdição será para a implantação da ciclovia prevista no projeto, que começou a ser realizada pelo governo de Pernambuco nesta quarta-feira (6/11) e cujas obras seguirão até a segunda-feira (11).

A interdição acontece em uma das faixas da BR-232, no sentido Interior-Recife, na altura do Km 9 da via. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pelas obras, a ciclovia terá 3,7 quilômetros, será construída na pista Sul da rodovia e será bidirecional (mão dupla).

A ciclovia começará nas proximidades do Hospital Pelópidas Silveira e terminará na altura do viaduto por onde passa a Linha Centro do Metrô do Recife. Devido às obras, os veículos que entram no Recife irão trafegar em duas faixas.

O DER-PE diz que a área da intervenção recebeu reforço da sinalização e terá a orientação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) porque a BR-232 está sob gestão do governo do Estado, mas segue sendo uma rodovia federal.

EQUIPAMENTO É UMA CICLOVIA, QUE OFERECE MAIS SEGURANÇA PARA QUEM PEDALA

O equipamento que está sendo construído na BR-232 é uma ciclovia e, não, uma ciclofaixa, como chegou a ser divulgado. Isso significa que a velocidade limite da rodovia seguirá sendo de 60 km/h.

Ciclovias são áreas para a circulação de bicicletas que ficam separadas fisicamente das pistas onde trafegam os veículos motorizados, como os automóveis e as motocicletas. São o equipamento mais seguro para quem pedala.

Já as ciclofaixas não têm a segregação física do tráfego de veículos tão evidente. A divisão é delimitada com pintura e sinalizadores, como “olhos de gato”, tachões e placas de sinalização vertical. A proteção do ciclista não é eficiente. E as vias precisam ter velocidade limite de 40 km/h.

Enquanto que as ciclorrotas são uma área de compartilhamento entre ciclistas e veículos, que não oferecem qualquer tipo de segurança para quem pedala. Também chamadas de rotas de bicicletas, são espaços indicados para interligar os pontos de interesse, ciclovias e ciclofaixas.

As ciclorrotas geralmente são sinalizadas no solo ou por placas e devem ser implantadas em vias de tráfego mais calmo, com velocidade limitada a até 40 km/h.

CONCLUSÃO DA TRIPLICAÇÃO DA BR-232

Também de acordo com o DER-PE, as obras de triplicação da BR-232 deverão ser totalmente concluídas em março de 2025. Os trabalhos se arrastam desde 2021, ainda na gestão do PSB à frente do Estado, e acontecem num trecho de 6,8 km entre o viaduto sobre a BR-101 e a BR-408. São R$ 157 milhões em investimentos.