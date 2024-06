BR-232: rodovia é a que mais mata em Pernambuco, perdendo até para a BR-101

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os dados são da Polícia Rodoviária Federal no Estado e mostram a dimensão do perigo que é trafegar pela BR-232, mesmo após a duplicação da rodovia

A BR-232, eixo rodoviário e econômico de Pernambuco por cortar o Estado inteiro, é uma rodovia perigosa sob a ótica da segurança viária, mesmo com as melhorias realizadas recentemente pelo governo estadual. Ela ainda mata mais do que a gigante BR-101, que pela sua dimensão nacional, recebe um volume muito maior de veículos.

Em relação à quantidade de sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT), a BR-232 é a segunda rodovia federal mais perigosa de Pernambuco. Perde apenas para a 101, que registra, em média, mais de 200/300 colisões a mais do que as vistas na 232.

Mas a BR-232 lidera em fatalidades, o que evidencia a baixa segurança viária da rodovia. Os sinistros da estrada que liga a capital pernambucana ao Sertão do Estado são mais violentos e, por isso, resultam em mais mortos e feridos.

Números recentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que, pelo menos desde 2020, a BR-232 tem registrado mais mortos e feridos do que as colisões da BR-101. E que essa diferença é, em média, de mais de 20 casos. Em 2023, por exemplo, enquanto a BR-101 teve 348 sinistros de trânsito e 60 mortos, a BR-232 registrou 318 sinistros e 77 mortos.

TRECHOS MAIS CRÍTICOS DA BR-232

JC constatou que, pelo menos por enquanto, o governo de Pernambuco conseguiu rearrumar a BR-232, que está menos perigosa - Guga Matos/JC Imagem

A maioria dos registros de colisões, mortes e ferimentos também têm lugar certo ao longo da BR-232. Segundo a PRF, a rodovia tem pelo menos cinco pontos críticos em sua extensão.

Lidera o ranking de sinistros de trânsito graves o trecho inicial da rodovia, entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes (km 0 ao km 10), no Grande Recife, com 45 sinistros e 6 mortos em 2023. Na sequência está o trecho entre Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, e Pombos, no Agreste (km 50 ao km 60: 19 sinistros e 6 mortos.

Confira os dados da PRF comparando a BR-232 com a BR-101:

BR-232

2020

Sinistros: 686

Feridos: 723

Mortes: 83

2021

Sinistros: 723

Feridos: 821

Mortes: 98

2022

Sinistros: 828

Feridos: 925

Mortes: 96

2023

Sinistros: 847

Feridos: 1015

Mortes: 77

2024 (janeiro a abril)

Sinistros: 281

Feridos: 324

Mortes: 26

JC constatou que, pelo menos por enquanto, o governo de Pernambuco conseguiu rearrumar a BR-232, que está menos perigosa - Guga Matos/JC Imagem

BR-101

2020

Sinistros: 1.022

Feridos: 992

Mortes: 71

2021

Sinistros: 1007

Feridos: 1036

Mortes: 66

2022

Sinistros: 954

Feridos: 1019

Mortes: 64

2023

Sinistros: 1161

Feridos: 1335

Mortes: 60

2024 (janeiro a abril)

Sinistros: 379

Feridos: 442

Mortes: 15

Ranking das rodovias federais por sinistros e mortes em PE em 2023

1 - BR-101: 348 sinistros e 60 mortos

2 - BR-232: 318 sinistros e 77 mortos

3 - BR-423: 71 sinistros e 23 mortos

4 - BR-316: 66 sinistros e 33 mortos

5 - BR-104: 54 sinistros e 23 mortos



Trechos críticos por sinistros graves na BR-232 em 2023

1 - 0 a 10 km (Entre Recife e Jaboatão): 45 sinistros e 6 mortos

2 - 50 a 60 km(Entre Vitória e Pombos): 19 sinistros e 6 mortos

3 - 10 a 20 km(Jaboatão): 18 sinistros e 2 mortos

4 - 80 a 90 km(Gravatá): 14 sinistros e 5 mortos

5 - 410 a 420 km(Serra Talhada): 14 sinistros e 2 mortos

Fonte: PRF



ESTUDO DA CNT CONSTATOU O PERIGO DA BR-232

BR-232 lidera em fatalidades, o que evidencia a baixa segurança viária da rodovia. Os sinistros da estrada que liga a capital pernambucana ao Sertão do Estado são mais violentos e, por isso, resultam em mais mortos e feridos - Guga Matos/JC Imagem

O perigo da BR-232, mesmo com a duplicação, já tinha sido constatado anteriormente, em estudo da Confederação Nacional dos Transportes (CNT). A segunda edição do Viagem Segura – Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2024, trabalho que detalha as condições mais críticas da malha rodoviária em relação à segurança no trânsito, apontou, em 2023, que a estrada federal que mais mata no Estado é a BR-232.

A rodovia foi a que registrou mais mortes, com 76 ocorrências entre novembro de 2022 e outubro de 2023. Esse número representou 26,3% do total de registros de vítimas dos sinistros de trânsito.

Em um ano, Pernambuco registrou 2.904 colisões nas rodovias federais que cortam o Estado. Os sinistros de trânsito provocaram 289 óbitos - ou seja, dez mortes a cada 100 sinistros - e 3.360 pessoas feridas.

BR-101 É A RODOVIA QUE MAIS TEVE COLISÕES

Quando o recorte é feito sobre os sinistros de trânsito em geral, a rodovia que se destaca é a BR-101, respondendo por 1.103 registros - o que corresponde a 38% do total de sinistros no Estado.

A colisão é o tipo de sinistro de trânsito mais comum, com um total de 1.851 registros, o equivalente a 63,7% do total. A principal causa dos sinistros de trânsito é a reação tardia ou ineficiente do condutor, o que provocou um total de 336 sinistros (11,6% do total).

Entre as principais causas das mortes, a que lidera é transitar na contramão, com um total de 57 ocorrências (19,7% do total).

O Viagem Segura – Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2024 é um trabalho que detalha as condições mais críticas da malha rodoviária em relação à segurança no trânsito, realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).