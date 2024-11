Novos BRTs: Corredor Leste-Oeste, no Grande Recife, ganha BRTs articulados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Serão 20 novos BRTs articulados com maior capacidade de transporte e mais conforto para os passageiros. Seis estão em operação no Corredor Leste-Oeste

Quando os passageiros do BRT pernambucano já estavam se despedindo dos tradicionais veículos que foram a marca do sistema nacional e mundialmente, o transporte público da Região Metropolitana do Recife recebeu novos BRTs articulados para a operação.

Pelo menos no Corredor Leste-Oeste, que tem quase 16 km de extensão e conecta a região Oeste do Grande Recife (Camaragibe e São Lourenço da Mata) ao centro da capital pernambucana, respondendo pelo transporte diário de 80 mil pessoas.

A concessionária Mobibrasil, que opera o Corredor Leste-Oeste há dez anos, está renovando parcialmente a frota dos BRTs articulados. Serão 20 novos ônibus, dos quais seis já estão em operação.

Segundo a empresa, os novos BRTs estão chegando ao Recife e todos devem entrar em operação até dezembro. No total, a Mobibrasil está renovando, em um ano, 79 ônibus da frota operacional em Pernambuco.

Os novos veículos estão substituindo os coletivos que hoje fazem a operação das linhas que saem do Terminal Integrado de Camaragibe, o principal do corredor: a 2450 (TI Camaragibe-Conde da Boa Vista) e a 2480 (TI Camaragibe-Derby. As duas linhas operam com 42 veículos e, destes, 20 estão sendo renovados pela Mobibrasil.

BENEFÍCIOS PARA OS PASSAGEIROS, OPERADORES E O MEIO AMBIENTE

Os novos BRTs proporcionam diversos benefícios para os passageiros, operadores e, ainda, para o meio ambiente. Isso porque os BRTs articulados já estão no padrão Euro 6, ou seja, são veículos que seguem um conjunto de normas que limitam a emissão de poluentes por veículos a diesel, estabelecidas pela Comissão Europeia e que entrou em vigor no Brasil desde janeiro de 2023.

Para os passageiros, os novos BRTs permitirão viagens mais confortáveis porque os veículos têm maior capacidade de transporte e, por isso, são mais espaçosos e com mais assentos. Os veículos também terão carregadores USB e internet Wi-Fi.

“Estamos oferecendo um serviço cada vez melhor, com mais qualidade. Esse é o objetivo da Mobibrasil. Os passageiros vão perceber a diferença com os novos BRTs. Investimos em novos ônibus para manter o padrão de qualidade”, afirma o diretor-executivo da Mobibrasil em Pernambuco, Djalma Dutra.

Para os motoristas, o benefício dos novos BRTs articulados também é grande. Os veículos são modernos, têm motor traseiro e câmbio automático, tornando a condução agradável.

Além da alta capacidade de transporte, a opção pelos articulados tem relação também com a operacionalidade do TI Camaragibe. No lugar dos 20 articulados, seriam necessários 25 ônibus de 14 ou 15 metros, dificultando manobras no terminal. Os BRTs têm carroceria da Caio e chassi da Mercedes Benz.

NOVOS BRTS OPERADOS POR MULHERES

Outra novidade proporcionada com o início da operação dos 20 novos BRTs é que os veículos serão conduzidos, predominantemente, por mulheres. Esse é o objetivo da Mobibrasil.

“A Mobibrasil já tem um projeto semelhante em São Paulo, onde apenas mulheres conduzem os ônibus elétricos que fazem a integração com o Aquático-SP, o primeiro transporte público hidroviário da cidade. Queremos que os BRTs do Corredor Leste-Oeste sejam dirigidos apenas por mulheres”, afirma Djalma Dutra.

BRTs TERÃO MENSAGENS EDUCATIVAS

Os 20 novos BRTs estarão circulando pelo Grande Recife com mensagens educativas. Assim como acontece em São Paulo - onde a Mobibrasil também opera há 16 anos -, os veículos estarão adesivados com campanhas sobre temas essenciais para a cidadania no País. Os primeiros serão sobre o combate ao racismo e ao assédio sexual contra mulheres e crianças.

A Estação Guararapes do Corredor Leste-Oeste também será totalmente adesivada com os temas das campanhas, que deverão ter alternância de abordagens a cada três ou quatro meses. Os novos BRTs também ganharão adesivos de alerta sobre os chamados ‘pontos cegos’ dos ônibus, que são áreas em que o motorista não consegue perceber com facilidade um outro veículo, pedestre ou ciclista.

Os BRTs serão apresentados e expostos à sociedade em diferentes momentos, antes de iniciarem a operação. Haverá visitas com as comunidades atendidas pelas linhas e com o governo do Estado, gestor do Sistema de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). E, ainda, com vereadores de São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife.