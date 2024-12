Pontilhão da Rua Amélia é inaugurado para melhorar mobilidade na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Shopping Tacaruna, entregou, nesta terça-feira (10), um pontilhão na altura da Rua José Luís da Silveira Barros (continuação da Rua Amélia). O equipamento irá otimizar a mobilidade na Avenida Governador Agamenon Magalhães, um dos principais corredores viários da capital pernambucana. O objetivo da intervenção é reduzir o tráfego de veículos na Avenida Rui Barbosa, criando uma nova conexão viária que vai melhorar a mobilidade na região.

A obra teve um investimento de R$ 3 milhões e duração de sete meses, em um termo de cooperação técnica firmado entre o centro de compras, que executou o pontilhão em concreto, e a Prefeitura do Recife, responsável pela pavimentação, iluminação, paisagismo, passeios e sinalização.

O prefeito João Campos participou da entrega. “Com a entrega deste pontilhão mostramos que, para realizar obras, é preciso bons projetos e um bom planejamento. Além disso, que as intervenções feitas em comum interesse com a iniciativa privada também são importantes. Com essa conexão entre as ruas, reduziremos em 20% o tempo de saída da zona norte do Recife. Melhorar o trânsito também gera mais desenvolvimento para a cidade, que se torna eficiente através da melhoria na mobilidade", garantiu o prefeito durante a entrega do equipamento.

Com o pontilhão, os motoristas que estiverem na Rua Amélia / Rua José Luís da Silveira Barros poderão cruzar o canal e acessar a pista principal da Avenida Governador Agamenon Magalhães no sentido Olinda. Atualmente, os motoristas precisam dobrar à direita e acessar a Avenida Rui Barbosa, por meio da Praça do Entroncamento, para só depois entrar na Agamenon rumo a Olinda. Além disso, os veículos poderão se dirigir à área central do Recife, usando vias como a Avenida João de Barros, a Rua Frei Cassimiro (Santo Amaro) ou a Avenida Doutor Jayme da Fonte.

“A grande importância deste pontilhão se dá pela nova conexão, que irá permitir que o fluxo atual de carros seja dividido. O novo equipamento possibilita que as pessoas que circulam pela área evitem, por exemplo, a Avenida Rui Barbosa. Toda a cidade será beneficiada, tanto os moradores da Zona Norte quanto quem passa pela região, independente do destino final", explicou Taciana Ferreira, presidente da CTTU.

O Shopping Tacaruna executou a intervenção como forma de facilitar o acesso dos clientes; o projeto foi elaborado pelo Município e a contratação da construtora coube ao Shopping. O projeto incluiu a execução de planejamento, mobilização, canteiro de obras, preparação do terreno, cravação de estacas, execução de longarinas, blocos de fundação, estrutura (vigamentos, laje, tabuleiro, e lajes de aproximação) e guarda corpos, com um investimento total de R$ 3 milhões.

O equipamento possui 28,7 m de extensão e 15,2 m de largura, com passeios em ambos os lados para os pedestres e três faixas de rolamento de sentido único. Além da implantação do pontilhão, a obra inclui o remanejamento de rede de distribuição elétrica; iluminação para o novo pontilhão, a pavimentação, a execução de sinalização viária e a implantação de novos dispositivos de drenagem.



De acordo com a superintendente do shopping, Sandra Arruda, além de otimizar o trânsito na cidade, o equipamento também promete melhorar a vida dos moradores da região. “A construção de um acesso à esquerda na Avenida Agamenon Magalhães, mais próximo ao Shopping Tacaruna, sempre foi um desejo imenso nosso. Estamos muito felizes com essa parceria com a PCR, pois além de contribuirmos positivamente para a fluidez de trânsito da cidade, desafogando a Avenida Rui Barbosa, daremos aos clientes do Tacaruna, moradores dessa região, muito mais facilidade de acesso ao nosso empreendimento. Com esse novo acesso chegar ao Tacaruna será ainda mais fácil e rápido”, pontua.

O pontilhão se junta a uma série de soluções viárias que estão melhorando - e outras em execução que vão melhorar ainda mais - a mobilidade no Recife. A Ponte Engenheiro Jaime Gusmão foi inaugurada em agosto e, com 170 metros de extensão, beneficia 60 mil pessoas diariamente, realizando a ligação entre as Zonas Oeste e Norte, nos bairros de Iputinga e Monteiro.

Em fase de obras estão a ponte Areias-Imbiribeira (ou Julia Santiago) e a ponte sobre o Rio Morno. A primeira vai beneficiar um total de 150 mil pessoas diariamente, fazendo uma importante ligação sobre o Rio Tejipió - que só pode ser cruzado em três pontos. Já a ponte sobre o Rio Morno - ligando os bairros de Dois Unidos e Beberibe - conta com investimentos de R$ 5,3 milhões do PAC Beberibe e já está com 75% dos serviços concluídos.

OUTROS PONTILHÕES

A Prefeitura do Recife também vai construir outros três pontilhões na cidade. Os equipamentos serão erguidos na Zona Sul da capital, na região de Setúbal, em Boa Viagem. O investimento previsto nas obras, que serão executadas pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), é de cerca de R$ 5 milhões.

Um dos pontilhões será construído na Rua João Cardoso Aires, possibilitando a travessia do Canal de Setúbal e criando uma alternativa de trânsito para os veículos oriundos da Avenida Boa Viagem. Haverá também mais dois pontilhões entre as ruas Copacabana e Luiz Pimentel, por sobre o Canal do Jordão; e entre as ruas Cônego Romeu e Engenheiro Zael Diógenes, no Canal de Setúbal.