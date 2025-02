Paradas de ônibus são desativadas no centro do Recife devido ao Carnaval 2025; saiba quais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para quem depende de linhas de ônibus que circulam no centro do Recife, mudanças no trajeto podem ser necessárias.

Algumas paradas serão desativadas e cerca de 40 linhas serão impactadas. A alteração ocorre devido à montagem do camarote do Galo da Madrugada para o Carnaval 2025.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) anunciou que as paradas seletivas localizadas no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre o Banco do Brasil e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, serão desativadas a partir desta quarta-feira (12).

Novos pontos de embarque

A linha 185 – TI CABO deixará de atender as paradas do canteiro central da Avenida Dantas Barreto, próximas ao edifício Antônio Barbosa e às paradas de Martins de Barros e Siqueira Campos.

Como alternativa, os passageiros devem utilizar a parada 08 (180938), localizada na Plataforma A do Terminal Cais de Santa Rita.

Já a linha 191 – Recife/Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó), 1973 – Casa Caiada e 1993 – Conjunto Praia do Janga passarão a operar na parada 180230, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, antes da interseção com a Rua do Fogo.

Alteração de trajeto

Diversas outras linhas de ônibus sofrerão alterações e serão desviadas para a pista Oeste da Avenida Dantas Barreto, em frente à Igreja de Santo Antônio.

As paradas seletivas nessa região serão o novo ponto de embarque e desembarque.

Além disso, 15 linhas que anteriormente realizavam o giro à direita na pista Leste da via agora seguirão para a pista Oeste.

Lista de linhas impactadas

Linhas desviadas para a pista Oeste da Av. Dantas Barreto:

513 – Córrego da Areia

522 – Dois Irmãos



612 – Morro da Conceição



621 – Alto Treze de Maio



622 – Vasco da Gama



642 – Guabiraba



711 – Alto do Pascoal



712 – Alto Santa Teresinha



714 – Alto José Bonifácio



722 – Campina do Barreto



723 – Cajueiro



724 – Chão de Estrelas



741 – Dois Unidos



743 – Alto José Bonifácio



746 – Alto do Capitão



822 – Jardim Brasil I



824 – Jardim Brasil II



860 – TI Xambá



1911 – Ouro Preto (Cohab)



1921 – Ouro Preto (Jatobá I)



1926 – Ouro Preto (Jatobá II)



1946 – TI Igarassu



1971 – Amparo



1973 – Casa Caiada

1993 – Conjunto Praia do Janga

Linhas que passam a girar à direita na pista Oeste da Av. Dantas Barreto:

044 – Massangana



069 – Conjunto Catamarã



117 – Circular – TI Recife



191 – Recife/Porto de Galinhas (Opcional)



313 – San Martin



321 – Jardim São Paulo



331 – Totó



342 – Curados



411 – Plaza Shopping



414 – Torre



516 – Casa Amarela



631 – Nova Descoberta



645 – TI Macaxeira



1974 – Jardim Atlântico



1994 – Conjunto Beira Mar

Em entrevista à TV Jornal, Mário Sérgio Cornélio, coordenador de operações do Grande Recife Consórcio confirmou que a as mudanças permanecem vigentes até o fim do carnaval.

Para quem deseja mais informações sobre a linha que utiliza, deve acessar o site do Grande Recife Consórcio de Transporte.