Mortes no trânsito: colisão frontal de motocicleta com carro deixa dois homens mortos e duas adolescentes feridas na BR-232

Dois ocupantes de uma motocicleta morreram numa violenta colisão frontal com um automóvel na noite deste domingo (9/2), na BR-232, na cidade de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Na colisão, duas adolescentes de 12 e 15 anos ficaram gravemente feridas.

A colisão aconteceu no km 213 da BR-232, trecho em que a rodovia ainda não é duplicada. O motoqueiro e o garupa morreram na hora. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A suspeita é de que o condutor da moto tenha entrado na na contramão da rodovia federal. O motorista do carro não foi encontrado. Já as adolescentes que ficaram feridas estavam no veículo e foram encaminhadas para o Hospital de Pesqueira.

A Polícia Civil disse que vai investigar a colisão e a possível fuga do motorista do automóvel. O estado de saúde das vítimas também não foi informado.



Colisão frontal de motocicleta com carro deixa dois homens mortos e duas adolescentes feridas na BR-232 - Divulgação/PRF

Vítimas das motos representam 77% dos atendimentos dos Bombeiros em Pernambuco

O aumento dos sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT) envolvendo motocicletas fez com que o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) fizesse, em 2024, um alerta público à sociedade sobre os perigos que envolvem o uso das motos como transporte de pessoas.



O crescimento do atendimento às ocorrências foi verificado em 2023 em todo o Estado, mas principalmente na Região Metropolitana do Recife. Foram registrados 3.831 sinistros de trânsito com motos atendidos pela Corporação, o que corresponde a 77% das colisões registradas em todo o ano - um total de 4.300 registros. Nesses casos, as vítimas eram condutores e passageiros das motocicletas.

No alerta, a Corporação define os números como alarmantes. E destaca a importância da conscientização e prevenção para evitar os sinistros de trânsito. As ocorrências com motocicletas respondem por até 60% dos registros no trânsito atendidos pelos Bombeiros.