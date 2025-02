Governo de Pernambuco republica edital de obras do Arco Metropolitano após recomendações do TCE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), republicou o edital das obras do Arco Metropolitano, referentes ao lote 2. Esse trecho abrange o segmento entre a BR-408 e a BR-101 Sul, passando pela entrada da BR-232 até a entrada da BR-101, com extensão de 25,32 km e valor estimado em R$ 743,6 milhões.

Segundo o Executivo estadual, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) solicitou vistas aos Termos de Referência e ao edital da obra, apresentando considerações sobre o processo.

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) e a Secretaria de Administração do Estado (SAD) avaliaram as recomendações do TCE-PE e consideraram pertinentes os apontamentos feitos pelo órgão de controle. Para garantir a total conformidade e o aprimoramento da documentação, foi necessário realizar ajustes nos documentos licitatórios e republicar o edital no Diário Oficial deste sábado (8), referentes às obras do lote 2”, informou o Governo do Estado por meio de nota.

Ainda segundo o comunicado, a medida “assegura que o andamento do projeto ocorra com total segurança jurídica e alinhamento às melhores práticas administrativas”. O novo edital estará disponível na íntegra a partir de 17 de fevereiro no site www.compras.gov.br.

Início das obras

No dia 28 de dezembro de 2024, o Governo de Pernambuco havia publicado o edital de licitação para o segmento dois do Arco Metropolitano, no trecho entre o município de Moreno e a BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo o Executivo estadual, as obras do trecho Sul do Arco Metropolitano estão previstas para começar em abril de 2025. A expectativa é que a mobilidade da região seja melhorada.

"Quando nós chegamos ao governo, 70% da nossa malha rodoviária eram consideradas ruim ou péssima. Virar esse jogo sempre esteve entre as nossas prioridades. Lançamos, hoje, o edital de licitação para o segmento Sul do Arco Metropolitano e damos mais um passo importante para avançar neste que é um dos principais projetos viários do nosso Estado", afirmou a governadora Raquel Lyra na ocasião.