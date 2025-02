Carteira de Estudante 2025 será totalmente digital no Grande Recife. Confira as mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Carteira de Identificação Estudantil 2025, a famosa carteira de estudante, será totalmente digital na Região Metropolitana do Recife. A transformação foi anunciada pelo governo de Pernambuco, através do Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

O objetivo da migração digital do documento é facilitar a vida dos estudantes secundaristas das escolas públicas e privadas da RMR, reduzir o descarte de plástico no meio ambiente e, principalmente, aumentar a segurança através da utilização de QR Code.

As carteiras de estudante serão obtidas pelo aplicativo CIE PE, disponível para IOS e Android. O sistema estará disponível para os estudantes solicitarem as novas carteiras 2025 a partir desta segunda-feira (17), através dos sites: www.estudante.ciepe.com.br ou www.granderecife.pe.gov.br.

Segundo o CTM, as informações do estudante devem ser validadas pelo aluno e pela escola. No caso de novos solicitantes da CIE, todos os dados necessários devem ser preenchidos pelo estudante para posterior validação da escola.

Após a validação dos dados, um boleto será gerado no valor de R$ 18,20. Confirmado o pagamento pela instituição bancária, a CIE será disponibilizada em até 72hs para o aluno fazer o download em seu aplicativo através de QR code disponível no site www.estudante.ciepe.com.br.

Caso os dados cadastrais não sejam validados pelo sistema ou alguma informação esteja incorreta ou faltando, o aluno deve procurar a secretaria da escola para solicitar as alterações necessárias.

PASSO A PASSO DA SOLICITAÇÃO DA CARTEIRA DE ESTUDANTE 2025

Entrar no site www.estudante.ciepe.com.br ou através do site do Grande Recife Consórcio: www.granderecife.pe.gov.br

PASSO A PASSO PARA O ALUNO QUE JÁ POSSUI CADASTRO

1) Clicar em Já Possuo Conta;

2) Preencher os campos solicitados (CPF e senha);

3) Se o aluno não lembrar da senha clicar em esqueci minha senha;

Caso haja inconsistência de dados, entrar em contato com a escola para que sejam corrigidas ou atualizadas as informações;

Com o cadastro validado pela escola, é só baixar o boleto e efetuar o pagamento. Em seguida, aguardar até 72h para baixar a CIE 2025;

Para baixar sua CIE 2025 através do QR Code na área do estudante no site www.estudante.ciepe.com.br;

Obs: Após 24h do pagamento, o aluno já pode verificar se está disponível o QR Code.

PASSO A PASSO PARA O ALUNO QUE NÃO TEM CADASTRO

1) Clicar em criar minha conta;

2) Preencher os campos todos os dados solicitados (CPF, senha, nome e data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, e-mail, telefone (whatsapp);

3) Quando o aluno for informar o nome da escola, deve ter o cuidado em verificar se é mesmo a escola atual;

4) Inserir uma foto 3X4, com fundo branco, estilo documento de identidade;

Obs 1: A foto deve ser salva em formato de arquivo JPEG e PNG de tamanho até 100 kb.



Obs 2: Ao anexar a foto, vai aparecer a mensagem: "Esperando a aprovação da foto pela escola".

Com os dados válidos basta emitir o boleto e efetuar o pagamento.