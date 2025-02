Mortes no trânsito: colisões com óbitos aumentaram 9% nas rodovias federais do Brasil em 2024. Veja quais são as mais perigosas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Percentual de aumento representa 526 pessoas que morreram a mais do que no ano de 2023, segundo dados da PRF divulgados em janeiro

O número de colisões com mortes em rodovias federais em 2024 no Brasil teve um aumento de 9% em relação a 2023. Esse percentual significa dizer que 526 pessoas morreram a mais em 2024 nas BRs do País. Ou, se a contabilização for mensal, são 44 vítimas vidas perdidas a mais por mês, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em janeiro de 2025.

Outro dado assustador é o que aponta que mais da metade das mortes foram registradas em apenas seis dos 26 estados e no Distrito Federal. Os seis estados concentraram 51% dos óbitos registrados em 2024, com destaque para Minas Gerais, que liderou o ranking com 794 mortes (13% do total). MG, vale ressaltar, sempre se destaca por possuir a maior malha viária dos estados brasileiros.

Atrás dos mineiros, estão a Bahia com 614 mortes (10% do total), o Paraná com 607 óbitos (10% do total), Santa Catarina com 414 mortes (6%), Rio Grande do Sul (346 óbitos, 6%) e Rio de Janeiro (333 óbitos, 5%). Os cinco estados tiveram um aumento de 62% no número de mortes em comparação com o ano anterior.

O Distrito Federal foi a única exceção do País, registrando uma redução expressiva de 51% dos óbitos, o que significa 29 vidas preservadas em relação a 2023.

AS RODOVIAS MAIS PERIGOSAS DO PAÍS

A BR-116 lidera o ranking de rodovia mais letal do Brasil, com 821 óbitos registrados ao longo do ano. Em segundo lugar vem a BR-101, com 731 mortes, e a BR-153, com 270 óbitos.

Também segundo os dados da PRF, a BR-116 apresentou um aumento de 11% no número de mortes em relação a 2023, quando foram registrados 741 óbitos. Entre os estados que cortam a rodovia, destacam-se três com os crescimentos mais alarmantes: Ceará, onde o número de mortes disparou 63%; Bahia, com aumento de 41%; e Minas Gerais, com 23%.

AS CAUSAS E OS TIPOS DE COLISÕES MAIS COMUNS

BR 101 é a segunda rodovia mais perigosa do País - JAILTON JR./JC IMAGEM

Entre as principais causas das colisões fatais apontadas pela PRF estão transitar na contramão (provocou 921 mortes), ausência de reação do condutor (759 óbitos) e reações tardias ou ineficientes por parte dos motoristas (677 mortes).

Um dado especialmente preocupante é o alto número de mortes causadas por colisões frontais, responsáveis por 1/3 das 6.163 mortes registradas em rodovias federais no ano passado – o que equivale a 1.986 vítimas fatais.

Situação das estradas do País segue sendo ruim, como apontou a Pesquisa CNT Rodovias 2024.

As causas mais comuns dessas colisões incluem transitar na contramão, consumo de álcool ao volante, ausência de reação do motorista, condutores dormindo e ultrapassagens indevidas. Outros fatores merecem destaque, como o atropelamento de pedestres, que resultou em 969 mortes, e as saídas de pista, responsáveis por 714 óbitos.

Confira a lista das rodovias mais perigosas de 2024:

BR-116 foi a rodovia mais perigosa do País em mortes - Divulgação/Arteris

1º) BR-116

Em primeiro lugar do ranking está a rodovia BR-116, conhecida como Rodovia Presidente Dutra e SP-60. Ela tem início no município de Fortaleza, no Ceará, e termina em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai.

A estrada apresentou aumento de 11% no número de mortes em relação a 2023, saindo de 741 para 821 mortes anuais.

2º) BR-101

Logo em seguida está a BR-101, uma das principais rodovias do país. Com 4 824,6 km de extensão, ela tem início no município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte, e termina em São José do Norte, no Rio Grande do Sul.

Atingindo a marca de 731 mortes, a BR-101 foi classificada como a segunda via mais letal do Brasil em 2024.

BR-153 foi a terceira rodovia mais perigosa do País em mortes - Divulgação

3º) BR-153

Já em terceiro lugar está a BR-153, denominada como Rodovia Presidente João Goulart – e também conhecida pelos nomes de Rodovia Transbrasiliana e de Rodovia Belém-Brasília. Ela é a sétima maior rodovia do Brasil e liga a cidade de Marabá (PA) ao município de Aceguá (RS).

4º) BR-163

Em quarta posição está a BR-163, rodovia que liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. Existe ainda um trecho complementar localizado entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, ambas também no Pará.

Sendo uma das principais rodovias do interior do Brasil, em 2024 ela registrou 240 mortes.

BR-163 foi a quarta rodovia mais perigosa do País em mortes - Divulgação

5º) BR-316

Na sequência está a BR-316, uma rodovia diagonal que vai de Belém (PA) até a cidade de Maceió (AL). Também conhecida como Rodovia Capitão Pedro Teixeira, ela passa pelos estados do Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas.

Marcando o quinto lugar da lista, a BR-316 fez 221 vítimas ao longo do último ano.