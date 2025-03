Enfim, trânsito do Centro do Recife vai voltar ao normal após interdições para o Carnaval 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após mais de vinte dias com interdições em várias ruas e avenidas para vestir a cidade para o Carnaval 2025, o trânsito do Centro do Recife volta ao ‘normal’ a partir desta segunda-feira (10/3). Neste domingo (9), a última e maior interdição começou a ser desfeita: a retirada da alegoria gigante do Galo da Madrugada sobre a Ponte Duarte Coelho, importante corredor de transporte do Centro, que liga as Avenidas Conde da Boa Vista e Guararapes.

A ponte estava interditada desde o sábado (22/2) porque, pelo segundo ano consecutivo, a estratégia da Prefeitura do Recife foi prorrogar a presença do Galo Gigante na ponte para permitir que turistas e moradores possam aproveitar mais alguns dias para fazer fotos com o principal símbolo do ‘maior bloco do mundo’.

Sendo assim, os bloqueios montados ainda na semana pré-carnavalesca seguiram ativos até este domingo no cruzamento da Avenida Conde da Boa Vista e da Avenida Guararapes/Rua do Sol com a ponte.

DESMONTAGEM DA ALEGORIA GIGANTE DO GALO DA MADRUGADA

Galo da Madrugada 2025 na Ponte Duarte Coelho - José Martins/ SJCC

As primeiras peças do Galo Gigante começaram a ser removidas por volta das 8h deste domingo, com previsão de serem completamente retiradas por volta das 18h. Símbolo do Carnaval de Pernambuco, a escultura gigante que homenageia o Galo da Madrugada teve 32 metros de altura este ano, sendo cinco metros maior do que nos outros carnavais.

No total, a alegoria tem 49 partes, entre recortes de garrafas pets, tampas, tecido e muitos outros materiais, tendo sido desenvolvida pelo multiartista Leopoldo Nóbrega e pela designer Germana Xavier.

PONTE GIRATÓRIA SEGUE INTERDITADA PARA OBRAS

Ponte 12 de setembro, conhecida como Ponte Giratória, que liga o Cais de Santa Rita ao Bairro do Recife, segue interditada para obras - JAILTON JR./JC IMAGEM

Apesar de o Centro do Recife estar tirando a fantasia, a região central deverá seguir com retenções diariamente. Isso porque a Ponte 12 de Setembro, mais conhecida como Ponte Giratória, segue interditada, alterando completamente o acesso ao Bairro do Recife.

A passagem, que liga os bairros de São José e do Recife, entrou em uma nova fase de obras em 30 de setembro de 2024, após a conclusão do processo licitatório. Agora, segundo a Prefeitura do Recife, o prazo para conclusão é de 18 meses contados a partir do início dos trabalhos.

O investimento na recuperação da ponte é de R$ 14,3 milhões com essa nova etapa.