Pontos de ônibus que ‘falam’ com o passageiro são ampliados no País

As paradas de ônibus que ‘falam’ com os passageiros - preferencialmente mulheres - para garantir segurança enquanto esperam pelo transporte chegaram a mais uma cidade do País. Dessa vez, o projeto Abrigo Amigo foi adotado pelo BRT Sorocaba, sistema em operação na cidade do interior de São Paulo.

A Parada Amiga, como o projeto foi nomeado em Sorocaba, vai poder ser acionada remotamente em cinco dos 25 pontos do sistema que são monitorados. A primeira parada já foi instalada no corredor, próximo à Praça Oxford, e a previsão é de que até o fim do mês as demais paradas sejam ativadas.

O lançamento do projeto no BRT Sorocaba foi feito em celebração ao mês das mulheres, e vai funcionar diariamente das 19h às 0h30. A Parada Amiga utiliza câmeras de monitoramento para observar os pontos de ônibus do circuito BRT, identificando automaticamente situações de vulnerabilidade. O monitoramento é baseado em inteligência artificial (IA) e desenvolvido pela equipe de tecnologia da BRT.

ENTENDA COMO FUNCIONA

Como esperado, a maioria das chamadas foi feita exatamente à noite, quando a população - especialmente as mulheres - sente-se mais desprotegida - DIVULGAÇÃO A ferramenta fica disponível nos painéis eletrônicos já existentes nas paradas ou estações que, durante o dia, exibem conteúdo publicitário. E, das 20h às 5h, passam a ter uma função a mais. As telas publicitárias digitais serão adaptadas para realizar chamadas de vídeo durante o período noturno - DIVULGAÇÃO O VLT Carioca já tem seis estações das 29 estações com o projeto Abrigo Amigo. Em todas elas, o período mais acessado tem sido das 20h à meia noite, com pico das 20h às 21h – horário que coincide com o término da jornada de trabalho na maioria dos estabelecimentos do centro - DIVULGAÇÃO

O funcionamento é o mesmo de outras cidades brasileiras que adotaram o projeto. Se uma passageira estiver sozinha no ponto, o sistema Parada Amiga é ativado projetando a imagem de um operador na tela da parada e estabelecendo uma comunicação visual e sonora. Por meio de uma rede de fibra óptica de alta performance, o operador consegue realizar um acompanhamento em tempo real, oferecendo apoio e tranquilidade até o momento do embarque.

A presença virtual da operadora proporciona às passageiras um período de espera mais tranquilo e também ajuda a inibir possíveis riscos. “Nosso desejo é que as mulheres utilizem o ônibus sabendo que dedicamos a elas uma atenção especial de cuidado e solidariedade, reforçando assim o nosso apoio para uma mobilidade urbana mais zelosa. As câmeras instaladas nas paradas realizam a vigilância em tempo real, enviando dados para o Centro de Controle Operacional (CCO), e isso contribui muito para que elas se sintam mais acolhidas enquanto estão no ponto. Com a tecnologia adotada, em situações de vulnerabilidade, podemos auxiliar com ações imediatas. Nossa atenção com elas é diária e, neste mês das mulheres, reforçamos o nosso compromisso”, destaca Ramon Alcaraz, projetista do Sistema Inteligente de Transporte (ITS).



Todas as 25 paradas são monitoradas pela IA das 19h até as 5h. Com isso, mesmo que não tenha ninguém, o local estará sendo visto pelo CCO. Além de São Paulo, o projeto, com outros nomes, já está presente em algumas paradas de ônibus do VLT Carioca, no Rio de Janeiro, e em Campinas, também no interior de São Paulo.