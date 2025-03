Mobilidade urbana: projetos de metrô na Agamenon Magalhães e BRT na BR-101 e na Avenida Norte podem virar realidade no Grande Recife com financiamento do BNDES. Entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dezoito projetos de mobilidade urbana para a Região Metropolitana do Recife foram selecionados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para possíveis concessões públicas e financiamentos a longo prazo. No pacote, estão a criação de novas linhas de metrô, construção de corredores de VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e de BRT (Bus Rapid Transit), propostas apresentados pela Prefeitura do Recife, governo de Pernambuco e pelo próprio governo federal, via Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Muitos dos projetos que agora estão sob análise do BNDES são velhos conhecidos do setor de mobilidade do Grande Recife e nunca tiveram avanços no estudo da viabilidade técnica. Ou seja, são muito básicos por enquanto, o que poderá inviabilizar uma possível execução, mesmo no prazo de 30 anos projetado pelo banco como planejamento.

Também são projetos que necessitam virar concessões públicas, concedidas à iniciativa privada, para que possam receber financiamento do banco. A seleção do Grande Recife faz parte da primeira parte do estudo para possíveis financiamentos públicos de projetos de mobilidade urbana que o BNDES começou a executar, ainda em 2023, nas 21 maiores regiões metropolitanas do Brasil - a RMR entre elas.

VIABILIDADE TÉCNICA É FUNDAMENTAL PARA PROJETOS AVANÇAREM

BNDES deixou claro que a viabilidade técnica das propostas será decisiva para que possam avançar. E que a maioria das soluções ainda está em fase inicial de estudo e estimativa de possíveis custos - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

Somente no Grande Recife, as 18 soluções de mobilidade poderiam beneficiar quase 3 milhões de pessoas, caso fossem implantadas. Em entrevista ao programa Passando a Limpo da Rádio Jornal, o gerente do departamento de mobilidade urbana do BNDES, Pedro Marques, deixou claro que a viabilidade técnica das propostas será decisiva para que possam avançar. E que a maioria das soluções ainda está em fase inicial de estudo e estimativa de possíveis custos. Por isso, são propostas para investimentos a longo prazo.

No caso do transporte público de massa, a viabilidade técnica significa, principalmente, a demanda de passageiros prevista que justifique o modal de transporte a ser escolhido; e o traçado, considerando a ocupação do espaço urbano no percurso das linhas de transporte e o custo de solucioná-la, caso necessário.

CONCESSÃO PÚBLICA É REQUISITO PARA FINANCIAMENTO

“São propostas para serem planejadas para os próximos 30 anos. Mas é preciso que haja a estruturação dos projetos, com a concessão pública à iniciativa privada. Assim, numa segunda etapa, o BNDES poderá, sim, financiar os projetos. Tudo vai depender da viabilidade técnica das propostas, que em sua maioria ainda são básicas. Agora, teremos que avançar com as gestões para aprofundar as ideias”, explicou Pedro Marques.

As propostas encaminhadas ao BNDES integram o "Relatório de Redes Estruturais Planejadas", elaborado pela instituição para a construção de uma Estratégia Nacional de Mobilidade Urbana.

CONFIRA OS PROJETOS SELECIONADOS

Há pelo menos seis linhas de metrô e outras seis de VLT propostas, além de um corredor de BRT e quatro de ônibus - JC IMAGEM

Há pelo menos seis linhas de metrô e outras seis de VLT propostas, além de um corredor de BRT e quatro de ônibus. Entre os projetos, estão uma linha elevada de metrô, que seria implantada sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães, o chamado pulmão viário do Recife, porque, quando ele trava, a cidade inteira sente o impacto. A linha faria a conexão com o município de Olinda, indo até as imediações do Shopping Tacaruna.

Outro projeto proposto seria um monotrilho conectando o TI Macaxeira, na periferia da Zona Norte, e o bairro do Pina, na Zona Sul da cidade pela BR-101. E, ainda, um corredor de BRT na Avenida Norte, que sairia do Centro e chegaria ao TI Macaxeira, na BR-101.

Veja alguns dos projetos

Mapa com as 18 propostas aceitas inicialmente pelo BNDES para a RMR - Reprodução BNDES

Linhas de Veículo Leve sobre Trilho (VLT)

1) VLT Norte-Sul

Implantação de um corredor de VLT entre os municípios de Olinda, Paulista, Abreu e Lima e Igarassu, com um traçado de 22 km. Os trechos do BRT Norte-Sul que já existem seriam integrados ao traçado.

2) Eixo Boa Viagem (Sul)

Sistema começaria no Shopping Tacaruna, na divisa entre os municípios do Recife e Olinda, e seguiria até a Estação Aeroporto do Metrô do Recife, em Boa Viagem. O trecho se conecta com a estação Joana Bezerra e pode ser integrado às linhas de BRT nas Estações Derby e Tacaruna. Esse mesmo projeto já foi planejado para o BRT Norte-Sul.

3) Linha Cabo - Suape

Sistema de VLT ligando o Cabo de Santo Agostinho ao Porto de Suape, com 12 km de extensão e cinco estações, fazendo ligação com o sistema ferroviário sul, entre as estações Nova Cabo e Massangana.

4) Linha Largo da Paz - Forte do Brum

Proposta de VLT saindo da Estação Largo da Paz, em Afogados, até o terminal marítimo localizado no Bairro do Recife. Com 5,6 km de extensão e 11 pontos de parada, se conectando à Linha Sul do metrô e com uma proposta mais turística.

5) Linha Largo da Paz – Olinda (trecho Forte do Brum-Olinda)

Seria a continuação da linha de VLT Largo da Paz – Forte do Brum, com aproximadamente 6,2 km de extensão. Atenderia o município de Olinda ao longo da Avenida Sigismundo Magalhães (Varadouro), principal eixo de ligação do município com o Recife.

6) Linha Tancredo - Werneck

Traçado foi proposto pela CBTU e será considerado inicialmente como VLT, com aproximadamente 6,2 km de extensão. Não foram apresentados detalhes sobre características físicas e operacionais.

Linhas de Metrô

1) Linha Cajueiro - Macaxeira

Sairia do Terminal da Macaxeira, na Avenida Norte, até o Terminal Integrado de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, pela BR-101. Com 19,8 km de extensão, poderá ser integrada ao Terminal Integrado do Barro.

2) Linha Igarassu - Joana Bezerra

A proposta é a instalação de um metrô elevado sobre o canal da Avenida Agamenon Magalhães. Conecta a Linha Centro do metrô com as cidades de Paulista e Olinda, com 20 km de extensão.

3) Linha Cajueiro - Suape

Expansão do Metrô do Recife, a partir de requalificação e eletrificação da Linha Diesel, interligando o Complexo de Suape com as estações Rodoviária, Aeroporto e linhas Centro e Sul do Metrô. Extensão de 16 km e via dupla.

4) Linha Oeste Derby - São Lourenço

Interliga a região do Derby, no Centro do Recife, com São Lourenço da Mata. Se conectaria com a Estação Camaragibe, da linha Centro do metrô, e se sobrepõe ao traçado do Corredor de BRT Leste-Oeste, em operação desde 2014.

5) Linha Noroeste Macaxeira - Cruz Cabugá

A proposta é a interligação do Terminal Integrado da Macaxeira com uma estação nas proximidades da Avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife.

6) Linhas Sul Diesel Cajueiro Seco - Cone Vida

Traçado proposto pela CBTU inicialmente como continuação da Linha Sul Diesel, com aproximadamente 2,7 km de extensão. Seria uma linha elétrica.

Linhas de Monotrilho

1) Monotrilho Macaxeira - Pina

A proposta é um monotrilho, sistema de transporte sobre pneus, semelhante ao metrô, mas com um único trilho. Interligaria o Terminal Integrado da Macaxeira até o encontro da Avenida Antônio de Góis com a Rua Manoel de Brito, no bairro Pina, na Zona Sul do Recife, e, de lá, indo até o Terminal Integrado CDU. O traçado teria aproximadamente 17,49 km.

Corredores de BRT (Bus Rapid Transit)



1) Corredor Avenida Norte

Com aproximadamente 10 km, ligaria o Centro do Recife, próximo ao Forte do Brum, no Bairro do Recife, ao Terminal da Macaxeira, seguindo pela Avenida Norte. A tecnologia aprovada foi de BRT, mas poderá ser reavaliada.

Corredores de ônibus

1) Corredor BR-101

Propõe a criação de um corredor de ônibus na área urbana da BR-101, conectando o Recife com os municípios de Jaboatão dos Guararapes e Paulista, a partir dos terminais integrados de Abreu e Lima e Cajueiro Seco.

2) Corredor Arquiteto Luiz Nunes

O Corredor Arquiteto Luiz Nunes atende o Recife com uma faixa exclusiva para ônibus, num traçado de 3,3 km, paralelo à Linha Sul do metrô e à Avenida Mascarenhas de Moraes.

3) Corredor binário Antônio Falcão/Félix de Brito

Corredor de 4 km na Zona Sul do Recife, partindo de Boa Viagem, na altura das Ruas Antônio Falcão e Félix de Brito, formando um eixo perimetral de ligação entre as Avenidas Recife e Domingos Ferreira. O traçado se conectaria ao metrô na Estação Antônio Falcão.

4) Jean Emile Favre/Raimundo Diniz

Segue as mesmas características dos corredores Arquiteto Luiz Nunes e Binário Antônio Falcão/Félix de Brito como faixa exclusiva. Traçado de 3,6 km, entre as Avenidas Recife e Mascarenhas de Moraes. Também se conecta ao metrô na Estação Antônio Falcão, na Imbiribeira.