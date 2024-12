Retrospectiva 2024: explosão do Uber e 99 Moto no País e o crescimento das mortes e mutilações no trânsito marcaram o ano da mobilidade urbana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A mobilidade urbana do País e de Pernambuco não teve o que comemorar em 2024. Tornou-se mais violenta, com um aumento do número de mortos e feridos no trânsito. Situação puxada pela explosão do uso de motocicletas pelos aplicativos de transporte de passageiros, como Uber e 99 Moto, e pelos deliverys.

Na infraestrutura, o Recife viu a Ponte Iputinga-Monteiro ser concluída pela prefeitura depois de 12 anos paralisada, e o Estado destinar R$ 5,1 bilhões para a recuperação da malha rodoviária estadual.

Nacionalmente, o cenário ganhou expectativa com os R$ 9,9 bilhões destinados às várias áreas da mobilidade urbana com o lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) pelo governo federal.

ÔNIBUS DO GRANDE RECIFE

Transporte público do Grande Recife viu a unificação dos anéis tarifários, mas o serviço só piorou em 2024 - GUGA MATOS/JC IMAGEM

O governo de Pernambuco extinguiu o Anel B e unificou as tarifas dos ônibus da RMR, o que foi excelente para o passageiro. Mas, por outro lado, o sistema nunca esteve tão velho, sem inovação e totalmente vandalizado, com pulos de catracas, invasões de coletivos e estações e o surf nos ônibus.

E, ainda, com a expectativa de começar o ano de 2025 com um aumento das passagens de quase 4,30%, cuja proposta feita pelo Estado será votada em reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) prevista para essa segunda-feira (30/12).

METRÔ DO RECIFE

Situação do Metrô do Recife seguiu ruim em 2024. Futuro esperado para o sistema é a estadualização e a concessão à iniciativa privada - ALEXANDRE GONDIM/JC IMAGEM

O Metrô do Recife definhou ainda mais, com quebras cada vez mais frequentes, perdas de passageiros e concessão à iniciativa privada tida como certa. O passageiro metropolitano passou o ano de 2024 convivendo com a crise do sistema, sem perspectiva de soluções nem pelo governo federal nem pelo estadual.

MORTES NO TRÂNSITO

Recife passou o ano contabilizando mortos no trânsito, principalmente de ciclistas e ocupantes de motocicletas - tanto condutores (motoqueiros), mas especialmente de passageiros, em sua maioria vítimas dos aplicativos de transporte com motos. Os números do próprio SAMU e CTTU mostraram isso. Foram mais de dois mil atendimentos a mais.

No Recife, mortes no trânsito aumentaram quase 40% e ocupantes de motos seguiram sendo as principais vítimas. Crescimento puxado pelos aplicativos de transporte com motocicletas - Cortesia Em 2024, pedalar no Recife virou um ato de medo. Pelo menos para quem usa a bicicleta como transporte e em dias de semana, sem a empatia dos motoristas com as Ciclofaixas Móveis de Lazer - Divulgação Atropelamento coletivo de fiéis por condutor micro-ônibus de Jaboatão dos Guararapes foi uma das tragédias de 2024: cinco morreram e 29 ficaram gravemente feridos - Reprodução TV Guararapes

No Grande Recife, uma tragédia marcou o ano: o atropelamento coletivo de fiéis pelo condutor de um micro-ônibus do sistema de transporte municipal de Jaboatão dos Guararapes, durante o Domingo de Páscoa, que deixou cinco mortos e outros 29 feridos graves. Três pessoas foram indiciadas por homicídio doloso (dolo eventual) oito meses depois, mas aguardam julgamento em liberdade.

TRANSPORTE POR APLICATIVO COM MOTOS

O ano foi de consolidação dos aplicativos de transporte de passageiros com motocicletas, como Uber e 99 Moto, que seguiram operando sem proibição ou regulamentação no Recife e em muitas cidades da Região Metropolitana, do Estado e do País. Em 2024, mais de quatro mil cidades brasileiras contavam com o serviço.

Explosão do uso dos aplicativos de transporte com motos, como Uber e 99 Moto, puxou o aumento dos atendimentos do SAMU e Bombeiros em 2024 - Guga Matos/JC Imagem O SAMU passou 2024 atendendo quase 200 ocorrências com vítimas das motos (passageiros e condutores) apenas nos fins de semana no Grande Recife - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

INFRAESTRUTURA

Foi o setor que mais avançou no Estado com o lançamento, já no fim de 2024, do PE na Estrada, programa de requalificação da malha rodoviária orçado em 5,1 bilhões e que está sendo uma das bandeiras da governadora Raquel Lyra. O Recife e algumas cidades da RMR também tiveram obras importantes, como a conclusão da Ponte Iputinga-Monteiro (Jayme de Gusmão) e a construção de outras pontes e pontilhões, além do avanço do Canal do Fragoso, em Olinda.

Outros exemplos são as obras de alargamento da BR-232 na saída do Recife para o interior do Estado e de requalificação e urbanização da PE-015, entre Olinda e Paulista. Assim como a previsão de iniciar em 2025 as obras do trecho sul do Arco Metropolitano, o menos polêmico do projeto. E, ainda, a duplicação da BR-423, entre São Caetano e Garanhuns, no Agreste do Estado, e a conclusão da duplicação da BR-104, na mesma região.

A expectativa de duplicação da BR-232 até Arcoverde e, depois, até Serra Talhada, também foi uma boa notícia de 2024.

O alargamento da BR-232 na saída do Recife e a expectativa de duplicação até Arcoverde e, depois, até Serra Talhada, foram boas notícias de 2024 - GUGA MATOS/JC IMAGEM Trecho de 13,2 quilômetros da BR-104, entre Pão de Açúcar e Toritama, no Agreste, que estava parado há dez anos, foi retomado pelo Estado com recursos federais - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM Alargamento da BR-232 na saída do Recife para o interior seguiu avançando em 2024 e está quase finalizado - GUGA MATOS/JC IMAGEM

NOVO PAC

A boa notícia para a mobilidade urbana foi o lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) pelo governo federal, agora com a versão Seleções, que prevê quase R$ 10 bilhões para ampliar a rede de transporte público no País, principalmente os sistemas de alta capacidade, como metrôs, VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos) e BRTs (Bus Rapid Transit).

Os recursos serão distribuídos entre 58 cidades de 24 estados. Amapá, Rondônia e Sergipe foram os três estados brasileiros que ficaram de fora porque não apresentaram projetos.