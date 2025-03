Mudanças no trânsito: Rua Tomé Gibson, que dá acesso à Via Mangue, no Pina, passa a ser mão única para facilitar a circulação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos gargalos da circulação viária dos bairros de Boa Viagem e do Pina, na Zona Sul do Recife, está sendo alterado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

A partir deste sábado (22/3), a Rua Tomé Gibson, que faz limite entre os dois bairros e é o último acesso da região ao corredor expresso da Via Mangue, passará a ter sentido único de tráfego no trecho entre as Avenidas Conselheiro Aguiar e Domingos Ferreira.

O novo sentido da Rua Tomé Gibson será da Avenida Domingos Ferreira para a Avenida Conselheiro Aguiar. Com a mudança, os motoristas que trafegam pela Conselheiro Aguiar não poderão mais entrar à esquerda e cruzar a Domingos Ferreira para seguir pela Tomé Gibson até a Via Mangue. O acesso agora será feito duas ruas depois, pela Rua Pereira da Costa.

Apenas os condutores que trafegam pela pista leste (esquerda) da Avenida Domingos Ferreira poderão acessar a Rua Tomé Gibson à esquerda. O restante da via - entre a Domingos Ferreira e a Via Mangue e entre a Conselheiro Aguiar e a Avenida Boa Viagem - segue com tráfego em mão dupla.

NOVO ACESSO À VIA MANGUE

Rua Tomé Gibson, no Pina, terá sentido único entre as Avenidas Domingos Ferreira e Conselheiro Aguiar - Divulgação

Para acessar a Via Mangue pela Rua Pereira da Costa o condutor terá que pegar a pista oeste (direita) da Domingos Ferreira e entrar mais na frente à direita na Rua Tomé Gibson, seguindo a rota normal. A mudança, segundo a CTTU, foi necessária para evitar o gargalo que diariamente é verificado nas conversões da Conselheiro Aguiar para a Rua Tomé Gibson.

A autarquia garante que a nova circulação está bem sinalizada no trecho e que agentes de trânsito estarão na área para orientar os condutores sobre as mudanças.