Mortes no trânsito: passageira de moto cai e morre atropelada entre pneus de caminhão na BR-101, no Recife

Vítima tinha apenas 21 anos e morreu atropelada entre os pneus do caminhão. Sinistro evidencia a vulnerabilidade da condução de motos no trânsito

A vulnerabilidade das motocicletas, potencializada pela inabilidade e, muitas vezes, imprudência dos condutores, segue fazendo vítimas no Recife. Na manhã desta terça-feira (18/3), uma jovem de apenas 21 anos, passageira de uma moto, morreu depois de cair e ficar imprensada entre as rodas de um caminhão, morrendo na hora.

A queda seguida de atropelamento aconteceu, mais uma vez, numa rodovia: a BR-101, na altura do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. Apesar de nas redes sociais circularem informações de que a vítima estava numa viagem de aplicativo de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) negou, garantindo que ela estava numa viagem particular e que o condutor da moto era padrasto da vítima.

O sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) aconteceu um pouco antes das 7h, no Km 76 da BR-101, no sentido Recife-Jaboatão dos Guararapes. Segundo a PRF, chovia no momento e a colisão seguida de queda teria sido provocada porque o motoqueiro acessou a rodovia de forma indevida, colidindo com o caminhão que já estava na rodovia.

“Na sequência, a passageira da moto caiu, ficou imprensada entre os dois pneus do caminhão e faleceu no local”, afirmou a PRF. Em 2024, dois outros passageiros de motos - e nesses casos de aplicativos de transporte como Uber e 99 Moto - morreram nas mesmas circunstâncias. E um terceiro passageiro ficou ferido.



O condutor da moto conseguiu pular e teve apenas ferimentos leves, sem necessidade de socorro. O motoqueiro e o motorista do caminhão permaneceram no local e realizaram o teste do bafômetro, com resultado negativo para alcoolemia.



CIRCULAÇÃO DE MOTOS EM RODOVIAS POTENCIALIZA PERIGO

Passageira de moto com apenas 21 anos morre atropelada entre pneus de um caminhão na BR-101, no Recife - PRF/Divulgação

A circulação de motos em rodovias, principalmente as federais (BRs), potencializa a vulnerabilidade desse tipo de transporte. Em 2024, o Recife e a RMR assistiram a algumas violentas mortes de passageiros de Uber e 99 Moto.

Um dos casos de maior repercussão pela violência da morte foi o atropelamento de uma passageira de aplicativo, em junho do ano passado. Fernanda Gabriela Lira, de 30 anos, gerente de loja, morreu violentamente depois de ser arrastada por uma carreta. Ela estava na garupa de um motoqueiro da 99 Moto, que teve apenas ferimentos leves.

O sinistro aconteceu no km 75, nas imediações da Vila dos Milagres, um trecho da BR-101 conhecido pelas colisões. Segundo testemunhas, o corpo de Fernanda Gabriela Lira foi praticamente dilacerado após ser arrastado pela carreta. Uma das pernas da vítima chegou a ser separada do corpo. A cena era chocante.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista de aplicativo seguia no “corredor” entre dois veículos de carga quando perdeu o controle do veículo. Ele conseguiu saltar da moto, mas a passageira acabou sendo atingida pela carreta. O motorista da carreta não se feriu; fez o teste do bafômetro e o resultado também foi negativo para a presença de álcool.

PASSAGEIRO SOBREVIVE A SINISTRO COM MOTO SEMELHANTE NA BR-232

Um servidor público do Estado “nasceu de novo”, como ele mesmo afirma, depois de sobreviver a uma queda e uma ‘quase colisão grave’ na BR-232, no Curado, Zona Oeste do Recife, em julho de 2024. Era passageiro da 99 Moto e caiu da motocicleta depois que o condutor teria feito uma ultrapassagem indevida e imprudente de um caminhão na rodovia.

“Eu solicitei a moto pelo aplicativo 99 para uma viagem do Curado II para minha residência, localizada na Várzea, e, ao chegar próximo à BR-232, o motoqueiro tentou ultrapassar um caminhão pela direita, mesmo sem haver acostamento e sem nenhum espaço seguro”, relembra o servidor, que preferiu ter sua identidade preservada.