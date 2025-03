Número de mortes no trânsito do Brasil não para de crescer e cenário é preocupante. Em 2023, foram 96 mortes por dia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trânsito brasileiro segue violento e fazendo cada vez mais e mais vítimas pelas estradas, avenidas e ruas do País. Dados consolidados dos óbitos em sinistros de trânsito registrados em 2023 e publicados no fim de 2024 no Sistema de Informações de Mortes (SIM) do Ministério da Saúde mostram que, pelo quarto ano consecutivo, o número de mortes tem aumentado.

O relatório, tradicionalmente realizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) para traduzir os dados para toda a sociedade, mostra que foram 34.881 vítimas fatais, um aumento de 2,91% em comparação com o total registrado em 2022, que foi de 33.894.

O número equivale a quase 96 vítimas pessoas mortas no trânsito todos os dias do ano de 2023. Um retrato que afasta o Brasil cada vez mais do cumprimento das metas da 2ª Década de Ação para Segurança no Trânsito, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2020 com a missão de redução de 50% no total de mortos no trânsito em todo o mundo.

Isso porque, a cada ano da nova década (2021-2030), há uma meta a ser alcançada ao longo dos dez anos. E, pela determinação da ONU, o Brasil deveria ter registrado em 2023 um máximo de 27.811 óbitos no trânsito, ou seja, 25,4% a menos do que foi alcançado.

“Na 1ª Década, o Brasil conseguiu reduzir o total de mortes no trânsito, a partir de 2015, cinco anos seguidos, o que incentivou toda sociedade continuar buscando alcançar a meta estabelecida pela ONU. Ou seja, em uma década (2011-2020), reduzimos 30% o total de mortes. Porém, nesses primeiros anos da 2ª Década, nossos números cresceram seguidamente, e pelos nossos estudos, encerraremos 2024 com um número ainda maior do que 2023”, alerta Paulo Guimarães, CEO do Observatório.

NÚMEROS DE MORTES EM 2024 SERÁ AINDA MAIOR

Além do impacto dos números consolidados em 2023, o cenário do total de mortes para 2024 é ainda pior. O Observatório estima que o Brasil fechará o ano com 38.256 mortes, podendo variar entre 35.220 a 41.291 (considerando um nível de confiança de 95%). Mas esses números só poderão ser confirmados no fim de 2025, quando o DataSUS consolida os dados referentes ao ano anterior.

A taxa de mortes por 100 mil habitantes do Brasil está em 16,48 mortes a cada 100 mil habitantes, porém sua classificação diante de outros países, junto à Organização Mundial de Saúde (OMS) continua figurando entre os cinco países que mais registram mortes por sinistros de trânsito de todo mundo.

TRÂNSITO DO NORDESTE É O MAIS VIOLENTO DO PAÍS. PERNAMBUCO SE DESTACA

No Recife, mortes no trânsito aumentaram quase 40% e ocupantes de motos seguiram sendo as principais vítimas. Crescimento puxado pelos aplicativos de transporte com motocicletas

O Nordeste é a região com o trânsito mais violento do País. Pelo levantamento, apresentou um aumento considerável de mortes por sinistro de trânsito em 2023: 8,40% a mais. Em ordem decrescente, vem a Região Sudeste com um aumento de 2,30% e a Região Centro-Oeste com 1,36%. As Regiões Sul e Norte registraram uma redução nos óbitos por sinistros de trânsito, com decréscimos de 1,87% e 0,87%, respectivamente.

A Bahia lidera o aumento, seguida pelo Piauí. Pernambuco está em terceiro lugar, com um crescimento de 11% no total de óbitos no trânsito em 2023.

OCUPANTES DE MOTOS ENTRE AS PRINCIPAIS VÍTIMAS

A explosão do uso de motos, principalmente com o crescimento dos aplicativos de transporte de passageiros com motos, como Uber e 99 Moto, além dos delivers, tem influência direta nos óbitos. Segundo o levantamento, a grande maioria das mortes ocorreram entre os ocupantes de motocicleta, e na faixa etária entre 20 e 24 anos.

Foram 13.477 mortes em 2023, 1.419 (11,77%) a mais do que em 2022, quando 12.058 ocupantes de motos morreram em quedas e colisões.

Confira o ranking por Estado:

Os Estados que apresentaram os maiores aumentos percentuais na quantidade de óbitos entre 2022 e 2023 foram:



1º Bahia: 15%

2º Piauí: 14%

3º Pernambuco: 11%

Os Estados com as maiores reduções nos óbitos no trânsito foram:



1º Amapá: -16%

2º Acre: -10%

3º Distrito Federal: -9%

A taxa de mortes por 100 mil habitantes do Brasil está em 16,48 mortes a cada 100 mil habitantes. Assim, o País continua figurando entre os cinco países que mais registram mortes por sinistros de trânsito de todo mundo - JC IMAGEM

Óbitos por regiões



2022- 2023 - Variação - Variação - Percentual

Nordeste: 9.824- 10.649 - 825 - 8,40%

Sudeste: 10.770 - 11.018 - 248 - 2,30%

Centro-Oeste: 3.966 - 4.02054 - 1,36%

Norte: 3.436 - 3.406 - 30 - 0,87%

Sul: 5.898 - 5.788 - 110 - 1,87%

A METODOLOGIA

Dentro da metodologia dos organismos internacionais, a taxa de mortes por 100 mil habitantes (o índice que aponta a violência no trânsito num determinado local) é uma morte a cada 100 mil habitantes. Neste estudo, o Observatório classificou o total de mortes nas regiões do País, para cada 100 mil habitantes, e apontou as regiões mais seguras e as mais inseguras, comparando os dados de 2023 com 2022.



Confira o relatório “Dados Consolidados de Óbitos no Trânsito Brasileiro – 2023”. Nele, você encontra gráficos e análises dos dados, além do comparativo com anos anteriores.