Suspeitos de furtos em imóveis próximos à sede da SDS, em Santo Amaro, são presos em flagrante

Na madrugada deste domingo (23), policiais militares lotados na Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), ao realizarem policiamento dentro das ações da Operação Pernambuco Seguro, efetuaram o flagrante de furto de dois suspeitos de praticar roubos e furtos em residências e estabelecimentos comerciais, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife.

De acordo com a própria SDS-PE, um dos suspeitos, inclusive, havia deixado o sistema prisional há apenas 6 dias. "Mais uma dupla criminosa foi retirada de circulação das ruas por agentes das forças de segurança do Estado", informou o comunicado.

Acionados por moradores, os policiais militares prenderam em flagrante os suspeitos que invadiram uma oficina na Rua do Veiga. Os dois homens, que não tiveram os nomes revelados, já haviam subtraído alguns objetos do local e, no momento da prisão, um deles foi detido ao tentar escapar por entre o telhado e o portão da oficina, enquanto o comparsa acabou capturado nas imediações e reconhecido pelos denunciantes do crime.

O proprietário da oficina foi comunicado do crime e, chegando ao local, seguiu juntamente com os agentes e os suspeitos para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, onde uma equipe da Polícia Civil deu prosseguimento ao registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

A dupla foi autuada pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155 do Código Penal, sem direito a fiança.

Crimes em Santo Amaro

A sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Gráfica de Pernambuco (Sindgraf-PE), onde também funciona o Sindicato dos Jornalistas do Estado, na Rua do Veiga, foi alvo de um criminoso na madrugada da terça-feira (18). É segunda vez que o imóvel da entidade é furtado.

A sede da entidade fica a poucos metros da SDS. Na mesma madrugada, o criminoso chegou a subir na casa vizinha e tentou tirar a fiação. Uma câmera de segurança registrou a ação.

Os casos de furtos perto da SDS não são novidade. Em 2022, após vários arrombamentos, a administração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, localizada na Rua Capitão Lima, colocou uma faixa na entrada com a seguinte frase: "Senhores ladrões, seus companheiros já levaram todos os aparelhos de ar-condicionado desta capela. Não venham perder tempo aqui".