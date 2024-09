Evento no Recife aborda trabalho e moradia assistida para pessoas autistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O II Congresso Autismo na Vida Adulta acontece neste fim de semana no no Centro de Eventos Recife. A programação começa hoje (13) e vai até domingo

O aumento do número de diagnósticos de autismo nos últimos anos trouxe à tona preocupações sobre o bem-estar e a independência de adultos com o transtorno.

Dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos indicam que uma a cada 36 crianças nasce com autismo, e como o diagnóstico acompanha a pessoa ao longo da vida, esses indivíduos continuam a fazer parte do espectro autista à medida que envelhecem.

Esse cenário será o foco do II Congresso Autismo na Vida Adulta Nordeste, que acontece a partir de hoje (13) a domingo (15) no Centro de Eventos Recife, na Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), em Recife (PE).

Desafios para pessoas autistas

Segundo o CDC, há mais de 75 milhões de autistas adultos no mundo, dos quais 85% estão desempregados, de acordo com dados da organização norte-americana Autism Speaks. Flávia Cortinovis, especialista em Diversidade e Inclusão, será a responsável por uma palestra sobre o tema.

Durante o evento, jovens e adultos neurodivergentes atendidos pelo Instituto Dimitri Andrade também participarão de uma experiência prática, gerenciando um ponto de vendas de lanches, camisas, canecas e livros.

A independência e socialização dos autistas também serão pauta no encontro. A economista Flávia Poppe, cofundadora do Instituto JNG, apresentará um projeto inovador de moradia assistida, que permite a jovens neurodivergentes viverem de forma independente, com suporte profissional, em apartamentos individuais.

“Infelizmente, o autismo na vida adulta ainda é um tema pouco abordado, apesar de sua relevância para garantir a independência e o bem-estar dessas pessoas. Queremos ampliar as discussões sobre o tema para garantir a saúde e a inclusão do adulto autista nas diversas esferas sociais, assegurando que eles tenham acesso aos recursos e apoios necessários para uma vida plena, com mais qualidade e mais autonomia", destaca a psicóloga Frínea Andrade, diretora do Instituto Dimitri Andrade, organizador do evento.

Programação

O Congresso contará com especialistas de diversas áreas, como educação, medicina, direito, nutrição, psicologia e empregabilidade, discutindo estratégias para melhorar a qualidade de vida e a independência de autistas adultos.

As inscrições do evento ainda estão abertas e podem ser realizadas no site oficial.

Sexta-feira 13/09 - DIA 1

09h - Dra. Sophie Eickmann - Existe protocolo para tratamento do TEA na infância e adolescência?



10h - Apresentação Cultural - João Pedro (aluno do Instituto Dimitri Andrade)



10h20 - André Bezerra - Avaliação e intervenção em ABA para adultos diagnosticados com TEA



11h20 - Carla Borgis Bertin - Autismo na Vida adulta: característica e direitos. Com foco em direitos previdenciários, empregabilidade PL493/2023



12h20 - Intervalo/Almoço



14h - Apresentação Cultural - Banda “De Igual para Igual”



14h20 - Marcelo Franco - A Força da Neurodiversidade: Inovação e Inclusão no Mundo Corporativo



15h20 - Isa Martins - Aspectos nutricionais no adulto com Transtorno do Espectro Autista



16h20 - Visita aos estandes e trabalhos científicos



16h40 - Geórgia Fonseca - O estado da ciência sobre o autismo na vida adulta. A importância da expansão das pesquisas para buscarmos maior inclusão.



17h40 - Ana Cristina Montenegro - Comunicação do autista adulto: características e estratégias de intervenção

Sábado 14/09 - DIA 2

08h - Dr. Alberto Gorayeb - Como envelhecem as pessoas com TEA e TDAH?



09h - Flávia Poppe - Vida adulta independente e o direito à moradia



10h - Visita aos estandes e trabalhos científicos



10h20 - Silvio Ricardo - A Comunicação Aumentativa e Alternativa como ferramenta estratégica na diminuição de comportamentos disruptivos.



11h20 - Flávia Cortinóvis - Emprego Apoiado: estratégia de saúde na vida adulta da pessoa com TEA



12h20 - Intervalo/ Almoço



13h10 - Apresentação cultural



13h30 - Dani Freitas - Amor em forma de informação



15h30 - Luciana Xavier - O TEA em mulheres



16h40 - Dra. Mery Lucia - TEA e comorbidades na vida adulta



17h40 - Fernanda Fialho - A história que meus pais não contariam a minha luta e sobrevivência até o diagnóstico tardio de autismo

