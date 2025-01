Vacinação antirrábica: Hospital Veterinário do Recife altera dias do serviço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Hospital Veterinário do Recife (HVR), localizado na Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, no bairro do Cordeiro, passa a oferecer a vacinação antirrábica nas terças e quintas-feiras, das 8h às 18h.

A alteração substitui o atendimento anterior que acontecia também aos sábados. Além da vacinação antirrábica, o hospital oferece serviços como:

Castração;

Exames;

Orientações sobre cuidados básicos com os pets.

Seundo a gestão, em 2024, o hospital realizou mais de 55 mil atendimentos.

Agendamento para vacinação em Peixinhos

Além do atendimento no HVR, a Secretaria de Saúde do Recife também disponibiliza a vacinação antirrábica para cães e gatos no Centro de Vigilância Ambiental (CVA), localizado na Av. Antônio da Costa Azevedo, 1135, no bairro de Peixinhos.

O agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou site Conecta Recife e está disponível o ano todo. O CVA realiza as vacinas nas quartas, quintas e sextas-feiras, sempre das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Vacinação antirrábica previne doença letal para seres humanos

Vacinar os animais contra a raiva é uma medida fundamental não apenas para a saúde dos pets, mas também para a saúde pública.

A raiva é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida de animais para seres humanos.

A vacinação previne a disseminação do vírus, que tem taxa de letalidade em quase 100% nos seres humanos. Apenas uma pessoa sobreviveu no Brasil.

Neste mês de janeiro, uma paciente faleceu no Hospital Oswaldo Cruz, no Recife, após ser mordida por um sagui e contrair raiva.

Acompanhe todas as notícias do Jornal do Commercio



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />