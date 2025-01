Vacinação contra a dengue: faixa etária pode ser ampliada em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após 17 anos, o sorotipo 3 da dengue voltou a circular no Brasil. Além disso, quatro mortes foram registradas em 2025, apenas em São Paulo, o número de casos ultrapassou os 29 mil.

A vacinação não é a principal medida de prevenção, mas contribui para a diminuição de casos. No Sistema Único de Saúde (SUS), é oferecida a Qdenga, vacina indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações em 2023.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde.

No final de 2024, o instituto Butantan anunciou a a Butantan-DV, imunizante desenvolvido para ser aplicado em dose única.

Se aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), será a única vacina de contra os quatro sorotipos do vírus da dengue em dose única.

Anvisa avalia retirada do PMMA estético devido a complicações graves

Anvisa avalia retirada do PMMA estético devido a complicações graves Doenças de verão: entenda os riscos e cuidados necessários nesta época do ano

Doenças de verão: entenda os riscos e cuidados necessários nesta época do ano Nutricionista dá dicas sobre como montar lancheira saudável para crianças Leia Também

Produção da vacina

Apesar da análise da Anvisa ainda não estar completa, o Instituto Butantan iniciou a produção da Butantan-DV com a previsão de fabricar 1 milhão de doses em 2025.

A produção, no entanto, está em um estágio inicial, e a capacidade de distribuição será limitada.

Embora a vacina tenha demonstrado segurança e eficácia em estudos clínicos com pessoas de 2 a 59 anos, a produção em larga escala, essencial para uma campanha de vacinação nacional, ainda não está consolidada.

De acordo com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o Brasil ainda está longe de realizar uma vacinação em massa.

Ela esclareceu que, apesar de as conversas com o Butantan estarem em andamento, a produção atual não é suficiente para uma ação de grande escala. “É muito importante, é uma vacina em uma dose, mas para 2025 ainda não será, digamos, a solução que nós esperamos”, afirmou a ministra em coletiva de imprensa.

Fases de aprovação e incorporação no SUS

Embora a vacina tenha sido enviada para análise na Anvisa em dezembro de 2024, o parecer final só deverá ser divulgado por volta de março de 2025.

Caso o imunizante seja aprovado, ele passará por mais uma etapa: a autorização de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), seguida pela avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

Caso o posicionamento seja positivo, o Ministério da Saúde poderá dar início à distribuição.

Possível ampliação da faixa etária

A Butantan-DV foi formulada para proteger contra os quatro sorotipos do vírus da dengue, oferecendo proteção para pessoas de 2 a 59 anos, conforme os resultados de estudos clínicos.

A grande questão é se a vacina será ampliada para outras faixas etárias além dessa, o que pode ocorrer a partir de 2025, com o avanço da produção e dos dados de eficácia.

Caso as primeiras doses sejam direcionadas para a faixa etária indicada pelos estudos, a ampliação para outras idades pode ocorrer de forma gradual.

>> Casos de dengue aumentam no verão; entenda



Prevenção contra dengue acontece no dia a dia

Apesar da vacinação, a principal forma de prevenir a dengue é através de pequenas ações no cotidiano que já são bem conhecidas pela população:

Uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão;



Remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos como pratinhos de vasos de plantas, pneus e piscinas;



Vedação dos reservatórios e caixas de água;



Desobstrução de calhas, lajes e ralos;

Participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Acompanhe as notícias do Jornal do Commercio



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />