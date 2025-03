Com investimento federal de R$ 13,2 milhões, Hospital de Câncer de Pernambuco expande pesquisas e tratamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recurso viabiliza inovação no combate ao câncer e permite desenvolvimento de pesquisas avançadas para beneficiar pacientes com tratamentos eficazes

O Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP), localizado em Santo Amaro, área central do Recife, receberá um investimento de R$ 13,2 milhões para a criação de um centro avançado de pesquisa em oncologia. O recurso, proveniente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (por meio da Financiadora de Estudos e Projetos, a Finep), será destinado à estruturação do Centro Integrado de Pesquisa Clínica e Translacional em Oncologia, o primeiro do tipo no Estado.

O anúncio foi feito em cerimônia no hospital, nesta sexta-feira (21), pela ministra Luciana Santos, ao lado da governadora de Pernambuco em exercício, Priscila Krause.

Instituição privada e sem fins lucrativos que se dedica ao diagnóstico e tratamento integral de pacientes com câncer, por meio do Sistema único de Saúde, o Hospital de Câncer de Pernambuco tem uma estrutura capacitada para atender cerca de 55% de todos os pacientes oncológicos do Estado.

"Os recursos advindos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ampliarão as possibilidades de tratamento e de uso de novos medicamentos. Durante a nossa gestão, já houve uma ampliação de serviços e de investimentos na parceria entre o governo de Pernambuco e o Hospital de Câncer no valor de cerca de R$ 44 milhões para ampliar a assistência. Essa iniciativa transforma a ciência em cura na vida das pessoas", disse Priscila Krause.



O novo centro permitirá avanços no tratamento do câncer, além de possibilitar o armazenamento de amostras com alta qualidade para estudos genômicos e a identificação de novos biomarcadores de diagnóstico e prognóstico.

O serviço contribuirá ainda com o desenvolvimento de novas terapias sobre o câncer, a fim de ampliar as possibilidades de tratamento para os pacientes.

"Este investimento tem impacto mundial porque fazemos muitos estudos, em parceria com centros de mais de 50 países, e nos trará ainda a possibilidade de desenvolver novas abordagens para o tratamento que beneficiará milhares de pacientes, com oferta de atendimento ainda mais eficaz", destacou o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer, Ricardo de Almeida.

Com a liberação inicial de R$ 9,3 milhões, o Hospital de Câncer de Pernambuco também ampliará o Centro de Pesquisa Clínica, o que possibilitará a realização de mais estudos com a indústria farmacêutica. A partir desse passo, será possível beneficiar um número ainda maior de pacientes com tratamentos mais eficazes contra o câncer.

"Este hospital tem uma tradição de acolhimento e cuidado com uma doença que, cada vez mais, exige inovação, tecnologia, desenvolvimento e pesquisa para poder dar conta de um desafio desse tamanho. Mais uma vez, o Hospital de Câncer de Pernambuco faz história, contribui para salvar vidas e cuidar das pessoas, a partir do tratamento adequado", salientou a ministra Luciana Santos.