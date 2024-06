Suspeito de matar estudante em assalto a ônibus no Recife foi preso; crime completa um mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Dizem que o tempo vai fazer a gente aceitar a dor, mas não é assim. É uma mistura de sentimentos, uma montanha-russa." As palavras são da autônoma Sinara Patrícia da Silva, mãe do estudante Gean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos, que foi morto a facadas durante a um assalto a ônibus no Centro do Recife. O crime está completando um mês, mas a família segue em busca de respostas e de justiça.

A Polícia Civil confirmou que um suspeito já foi preso e que outros foram identificados. Mas alegou que não pode fornecer detalhes da investigação, conduzida para 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios, para não atrapalhar o andamento do inquérito. "A Polícia Civil informa que as diligências seguem. Mais informações serão repassadas em momento oportuno", disse a nota enviada à coluna Segurança.



Sinara conta que, durante todo esse mês, teve poucas notícias sobre a investigação, mas soube que, de fato, um suspeito - possivelmente o que esfaqueou Gean Carlos - foi preso. "Não sei como vai ser quando encontrar o assassino do meu filho no dia do julgamento. A gente segue cobrando por justiça, porque outros estão soltos. A gente fica pensando que o que aconteceu com meu filho pode acontecer com outro, então os assassinos precisam estar presos", afirmou.

Gean Carlos era estudante do quarto período de ciências do consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), além de militante da União da Juventude Socialista e colaborador do Circuito Universitário de Cultura e Arte de Pernambuco (CUCA-PE). Também trabalhava como operador de caixa em uma casa de show para conseguir viver no Recife. A família é de Caruaru, no Agreste.

Na noite do dia 1º de maio, ele chegou a enviar uma mensagem ao namorado informando que havia largado e estava indo para o trabalho. Pouco depois de entrar no ônibus BRT da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista, ele foi abordado por três criminosos. Um deles sacou uma faca e o atingiu no abdômen e na perna. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.

A abordagem criminosa aconteceu no cruzamento das avenidas Guararapes e Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio. A Polícia Militar informou que acionada e fez o socorro da vítima, que faleceu a caminho do Hospital da Restauração, no bairro do Derby.

"A gente fica querendo entender o que aconteceu. Uma testemunha foi localizada, tentei contato, mas ela só quer falar quando houver a audiência", lamentou a mãe.

"É muito sofrimento, mas preciso ser muito forte para cuidar de mim, da minha filha e do meu marido. Todos nós seguimos muito abalados, mas tentando ser fortes para cobrar justiça, porque esse crime não vai ficar impune", completou Sinara.

Familiares e amigos de Gean Carlos fizeram protesto no Centro do Recife para cobrar mais segurança, em 14 de maio - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

ASSALTOS A ÔNIBUS NO GRANDE RECIFE

Os assaltos a ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR) cresceram 32,8% no ano de 2023, segundo estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS). Ao todo, 595 ocorrências foram registradas pela polícia. Em 2022, foram 448 casos.

Do total de assaltos registrados no ano passado, 58,15% ocorreram na capital pernambucana.

Já entre janeiro e abril deste ano, 145 queixas de assaltos a ônibus foram contabilizadas na RMR.