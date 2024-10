Gusttavo Lima e Deolane: saiba quem são os 22 indiciados e quais provas são atribuídas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O inquérito da Polícia Civil de Pernambuco, que resultou no pedido de prisão preventiva do cantor sertanejo Gusttavo Lima, teve 22 indiciados por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na última sexta-feira (20), após análise, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) devolveu o inquérito da Operação Integration e pediu diligências complementares antes de denunciar o grupo à Justiça.

A coluna Segurança teve acesso, em primeira mão, à versão final do relatório policial entregue ao Poder Judiciário na semana passada. O documento, com 512 páginas, é assinado por 13 dos mais experientes delegados da Polícia Civil de Pernambuco.

Entenda quem é quem no quebra-cabeça que resultou no indiciamento dos 22 investigados, segundo o inquérito policial:

1 - DARWIN HENRIQUE DA SILVA FILHO

CEO da Sports Entretenimento e Promoção de Eventos (Esportes da Sorte). Junto com o pai, Darwin Henrique da Silva Filho, e a tia, Dayse Henrique da Silva, são sócios da banca do bicho Caminho da Sorte.



Segundo a polícia, a função dele era ocultar valores oriundos da infração penal da banca Caminho da Sorte.

Entre janeiro e julho de 2019, por exemplo, ele recebeu R$ 947.550 oriundos de 339 depósitos em espécie, tanto nos guichês de caixa quanto nos terminais eletrônicos, em dias sequenciais ou na mesma data e local.

Também recebeu R$ 650 mil em quatro transações realizadas pela mãe, Maria Aparecida Tavares de Melo.



Darwin também é suspeito de dissimular a natureza dos valores provenientes dos jogos ilegais da Esportes da Sorte ao receber a quantia de R$ 3,9 milhões em cinco PIXs e quatro transferências entre os dias 5 de maio e 3 de novembro de 2023.

Outras movimentações milionárias são citadas no inquérito. Além da compra de uma Ferrari Purosangue, no valor de mais de R$ 7 milhões, adquirida possivelmente à vista em 24 de julho de 2024, como forma de ocultar valores adquiridos nos jogos do bicho e de azar. Veículo de luxo foi apreendido após operação.

2 - DARWIN HENRIQUE DA SILVA

Segundo a polícia, o bicheiro tem a função de ocultar dos valores oriundos do jogo do bicho da banca Caminho da Sorte de sua propriedade, os quais são depositados nas contas bancárias do filho, Darwin Henrique da Silva, seu sócio e da irmã, Dayse Henrique da Silva.



3 - EDUARDO PEDROSA CAMPOS

Esposo de Marcela Campos (filha de Darwin Henrique) e cunhado de Darwin Filho. É sócio da Estação Seguro Corretora. Suspeito de ocultar valores provenientes da Caminho da Sorte e da Esportes da Sorte.

4 - FLÁVIO CRISTIANO BEZERRA FABRÍCIO

Amigo de Darwin, a função era realizar depósitos ocultando valores oriundos da Caminho da Sorte e da Esportes da Sorte.

5 - MARCELA TAVARES HENRIQUE DA SILVA CAMPOS

Diretora financeira da Esportes da Sorte. A polícia diz que ela tem papel central na suposta organização criminosa criada para a lavagem de dinheiro.

A investigação apontou valores do Caminho da Sorte e do Esportes da Sorte que teriam sido ocultados - inclusive com transferências, em 2020, para o marido, Eduardo.

6 - MARIA APARECIDA TAVARES DE MELO

Mãe de Darwin Henrique da Silva Filho e de Marcela Tavares Henrique da Silva Campos e ex-companheira de Darwin Henrique da Silva. Também suspeita de ocultar valores dos jogos.

7 - MARIA BERNADETTE PEDROSA CAMPOS

Administradora da empresa Estação Seguro Corretora, a qual, segundo a investigação, é utilizada na lavagem de capitais do jogo do bicho e apostas esportivas.

Inquérito apontou o envio de R$ 55 mil, em quatro lançamentos, entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 15 de dezembro de 2022, para o filho, Eduardo Pedrosa, também indiciado.

Outro lançamento no valor de R$ 44,5 mil foi feito entre 12 de novembro de 2021 e 27 de maio de 2022 para ele.

8 - MARIA CARMEN PENNA PEDROSA

Tia de Eduardo Pedrosa, teve a mesma função da irmã, Maria Bernadette e também foi descoberto o envio de dinheiro para ele.

Lançamento de R$ 35 mil, em dois depósitos, entre os dias 12 de novembro de 2021 e 27 de maio de 2022.

9 - MARIA EDUARDA QUINTO FILIZOLA

Esposa de Darwin Filho. De acordo com a polícia, participa ativamente das atividades ilegais da organização, recebendo depósitos em espécie e transferências bancárias de outros integrantes e ainda utiliza sua empresa para a mesma finalidade.

10 - RAYSSA FERREIRA SANTANA ROCHA

Ela e o marido, Thiago Lima Rocha, são donos da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos. Polícia diz que a função dela é receber em suas contas físicas dinheiro proveniente dos jogos legais, que passaram pelas contas da empresa, sem declarar à Receita Federal.

11 - RUY CONOLLY PEIXOTO

Segundo a polícia, a função dele é supervisionar a parte tecnológica do grupo Esportes da Sorte e receber depósitos em espécie de outros membros da organização criminosa.

12 - THIAGO LIMA ROCHA

Dono da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos. Função de receber e enviar dinheiro via transferência da empresa advindo dos jogos ilegais da Esportes da Sorte e da Vai de bet (Pix 365 soluções tecnológicas).

13 - EDSON ANTÔNIO LENZI FILHO

Segundo a polícia, a função dele é a de receber e remeter recursos financeiros via transferência da empresa Pay Brokers, da qual é sócio administrador. Investigação aponta quantia recebida de Solange Bezerra, mãe de Deolane.

14 - THIAGO HEITOR PRESSER

Sócio da mesma empresa de Edson e com a mesma função, de acordo com a investigação.

15 - JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA NETO

Dono da Vai de bet (Pix 365 Soluções Tecnológicas). Polícia afirma que a função dele é lavar o dinheiro auferido com o lucro das apostas esportivas.

16 - AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES ROCHA

Esposa de José e também dona da Vai de bet. Tem como função, segundo a polícia, lavar dinheiro proveniente de apostas ilegais.

17 - GIORGIA DUARTE EMERENCIANO

Esposa do Darwin Henrique da Silva, com função de ocultar a origem do dinheiro proveniente do jogo do bicho da banca Caminho da Sorte.

Recebeu, entre 3 de dezembro de 2021 e 2 de junho de 0222, R$ 45 mil de Eduardo Pedrosa, em uma única transferência, e mais R$ 45 mil de Marcela Tavares em dois lançamentos.

No mesmo período, recebeu R$ 240 mil por meio de 110 depósitos fracionados de pessoas não identificadas em autoatendimento, além de 10 depósitos em dinheiro no caixa totalizando R$87.120.

18 - DAYSE HENRIQUE DA SILVA

Procuradora do Darwin Henrique da Silva e uma das sócias da Caminho da Sorte e representante de uma lotérica. Função é administrar junto com Darwin a banca de bicho.

19 - DEOLANE BEZERRA SANTOS

Segundo a polícia, tem a função de lavar o dinheiro proveniente da Esportes da Sorte e da Caminho da Sorte, utilizando-se de suas contas pessoas física e de sua empresa Bezerra Publicidade.

A investigação cita que ela dissimulou a propriedade dos bens adquiridos com o lucro provenientes dos jogos ilegais, por meio de promoção de rifas promovidas em seu Instagram.

Também teria usado a mãe e o filho de 17 anos no esquema de lavagem de dinheiro.

20 - SOLANGE ALVES BEZERRA SANTOS

Mãe de Deolane. Polícia diz que a investigada utiliza-se das contas pessoais e permite que o neto, 17 anos, utilize-se dela para lavar o dinheiro proveniente dos jogos legais da Esportes da Sorte.

21 - NIVALDO BATISTA LIMA (GUSTTAVO LIMA)

Empresa do cantor enviou para a conta pessoal dele R$ 1,35 milhão, por meio de cinco transferências em 2023. Valores, segundo a polícia, são oriundos de lavagem de dinheiro.

A polícia identificou que, entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023, as empresas investigadas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 Soluções Tecnológicas (Vai de Bet) remeteram os valores de R$ 5,75 milhões em 14 PIXs e R$ 200 mil em um PIX, respectivamente, para a empresa GSA Empreendimentos e Participações LTDA, que pertence a Gusttavo Lima.

Outras quantias milionárias também foram enviadas a outras empresas do cantor.

22 - BÓRIS MACIEL PADILHA

Empresário é suspeito de ocultar valores provenientes dos jogos ilegais da empresa Esportes da Sorte e de Darwin Henrique da Silva Filho.