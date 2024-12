Gusttavo Lima e Deolane: Juíza indefere pedido de arquivamento por parte do MPPE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em decisão divulgada nesta quarta-feira (4), a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital, indeferiu o pedido de arquivamento parcial da investigação de indiciados da Operação Integration, solicitado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Entre os alvos da Operação estão o cantor Gusttavo Lima e a influenciadora digital Deolane Bezerra.

De acordo com a juíza, o pedido do MPPE é fundamentado na alegação de que “não existem elementos que demonstrem que os valores das operações suspeitas envolvendo os investigados sejam provenientes de infração penal”.

Ainda na decisão, a magistrada afirma que a conclusão do MPPE “não encontra respaldo nos elementos probatórios” que constam nos autos. A juíza enfatizou que “não há base legal ou fática suficiente” que justifique o arquivamento da investigação, destacando que as alegações do Grupo de Atuação Especial ao Crime Organizado (GAECO) são “desprovidas de análise cuidadosa das evidências que apontam para a continuidade da apuração dos fatos”.

“Contudo, essa conclusão não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, que indicam a existência de movimentações financeiras suspeitas, envolvendo grandes valores e transações realizadas de forma obscura, caracterizando um claro indício de lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos. Portanto, não há base legal ou fática suficiente para justificar o arquivamento da investigação. As alegações do GAECO são, ao contrário, desprovidas de análise cuidadosa das evidências que apontam para a continuidade da apuração dos fatos. A operação de lavagem de dinheiro identificada nos autos revela a atuação de um esquema criminoso complexo, envolvendo múltiplos investigados e transações financeiras vultuosas”, diz trecho da decisão.

Defendendo a continuidade das investigações, a juíza também argumenta a necessidade de “esclarecer a natureza das transações e os possíveis vínculos criminosos entre os investigados”.

“A complexidade das transações, as coincidências de datas, os valores envolvidos e as conexões entre as partes envolvidas indicam que a apuração deve continuar, a fim de esclarecer a natureza das transações e os possíveis vínculos criminosos entre os investigados”, argumenta.

Por fim, a magistrada enfatiza que os elementos identificados pela Operação, até o momento, “sugerem a existência de uma rede de operações que merece atenção cuidadosa”, além de ressaltar que “falta de exame mais detalhado e minucioso pode resultar em uma lacuna importante na investigação”.

“As movimentações financeiras, os contratos de compra e venda, as transferências internacionais e as participações societárias, entre outros elementos, sugerem a existência de uma rede de operações que merece atenção cuidadosa. A falta de um exame mais detalhado e minucioso em relação a essas evidências pode resultar em uma lacuna importante na investigação, o que, por sua vez, pode permitir que práticas ilícitas de significativa gravidade não sejam plenamente abordadas pela Justiça”, disse.

Além do indeferimento do pedido de arquivamento por parte do MPPE, a juíza também determinou a imediata remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Relembre o pedido de arquivamento por parte do MPPE

Em parecer entregue no dia 25 de novembro, os promotores do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) que acompanham o caso opinaram pelo arquivamento da investigação de lavagem de dinheiro relacionada às apostas esportivas online, sob o argumento de que a regulamentação das bets afasta a existência desse tipo de crime.

"O Ministério Público de Pernambuco requer o arquivamento da investigação em relação às condutas reputadas como crime de lavagem de dinheiro, que tenham como infração penal antecedente a indicação da prática de apostas esportivas e jogos online promovidos pela Esportes da Sorte, por falta de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da atipicidade da conduta", disse trecho do parecer.

Apesar disso, os promotores pediram que a investigação continue apurando se houve lavagem de dinheiro proveniente do jogo de bicho, a partir de valores que teriam se misturado entre a banca Caminho da Sorte, de Darwin Henrique da Silva, com a bet Esportes da Sorte, do filho dele, Darwin Henrique da Silva Filho - principal alvo da operação.

Os promotores disseram, no novo parecer, que ainda não receberam a análise dos dados oriundos da quebra do sigilo bancário dos investigados no caso e das empresas ligadas a eles e que, por isso, não poderiam ainda se posicionar sobre a abertura ou não de uma ação penal.